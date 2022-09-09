中秋將至 北京發紅色預警預估交通將達「嚴重擁堵」

中秋假期即將到來，北京市發布交通擁堵紅色預警，預估9日下午到晚上會有嚴重的交通擁堵現象，呼籲市民提前規畫錯峰出行。

央視新聞報導，北京市交通運行監測調度中心（TOCC）9日發布交通擁堵紅色預警，預計15時到20時，城市路網交通壓力大，擁堵時間長，預計17時至19時擁堵指數將突破8.0，達到「嚴重擁堵」級別。官方呼籲市民，提前規劃出行時間和方式，建議錯峰出行，綠色出行。

另據北京交通廣播消息，9日也是大陸民眾中秋節前最後一個工作日，機動車限行尾號1和6。預計城區二、三、四、五環路，蓮石路、阜石路、廣渠路、菜戶營南路等主要聯絡線出城方向，京藏、京承、京港澳、京開、京滬、首都機場高速、京通快速路等主要高速出城方向交通壓力突出，路況圖全面「飄紅」。

到了今天晚間，大型商超、餐飲娛樂場所客流量大，停車場周邊道路易出現擁堵排隊情況。首都機場、大興機場、北京西站、北京南站等出京客流量較大，周邊路網運行交通壓力集中，相關軌道交通車站客流將明顯增長。

擁堵指數將突破8.0，也意味著屆時平均時速將會在每小時21.9公里左右。大陸中秋假期預計9月10日開始，到9月12日結束，共計三天。