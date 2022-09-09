快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

中秋將至 北京發紅色預警預估交通將達「嚴重擁堵」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京官方在中秋假期前發布紅色預警，預告會有嚴重擁堵。圖為汽車行經北京朝陽區。（圖／取自朝陽區政府官網）
北京官方在中秋假期前發布紅色預警，預告會有嚴重擁堵。圖為汽車行經北京朝陽區。（圖／取自朝陽區政府官網）

中秋假期即將到來，北京市發布交通擁堵紅色預警，預估9日下午到晚上會有嚴重的交通擁堵現象，呼籲市民提前規畫錯峰出行。

央視新聞報導，北京市交通運行監測調度中心（TOCC）9日發布交通擁堵紅色預警，預計15時到20時，城市路網交通壓力大，擁堵時間長，預計17時至19時擁堵指數將突破8.0，達到「嚴重擁堵」級別。官方呼籲市民，提前規劃出行時間和方式，建議錯峰出行，綠色出行。

另據北京交通廣播消息，9日也是大陸民眾中秋節前最後一個工作日，機動車限行尾號1和6。預計城區二、三、四、五環路，蓮石路、阜石路、廣渠路、菜戶營南路等主要聯絡線出城方向，京藏、京承、京港澳、京開、京滬、首都機場高速、京通快速路等主要高速出城方向交通壓力突出，路況圖全面「飄紅」。

到了今天晚間，大型商超、餐飲娛樂場所客流量大，停車場周邊道路易出現擁堵排隊情況。首都機場、大興機場、北京西站、北京南站等出京客流量較大，周邊路網運行交通壓力集中，相關軌道交通車站客流將明顯增長。

擁堵指數將突破8.0，也意味著屆時平均時速將會在每小時21.9公里左右。大陸中秋假期預計9月10日開始，到9月12日結束，共計三天。

北京 中秋節

延伸閱讀

影／中秋出遊擠爆！小琉球船運班班滿 逾萬車潮衝墾丁

中秋假期首日來大林運動綠廊 農特親子活動在嘉柚惑你

00後老闆「代盡孝」 中秋扣員工薪水50%進父母帳戶

今年中秋 大陸航空公司推出逾1,600班「賞月航班」

相關新聞

英國女王逝世 1986年訪陸「有力推動兩國關係深化」

英國女王伊莉莎白二世8日逝世，在大陸也受到關注。其生前唯一一次訪問中國大陸，即1986年的行程，也被不少媒體追憶，更強調...

中秋將至 北京發紅色預警預估交通將達「嚴重擁堵」

中秋假期即將到來，北京市發布交通擁堵紅色預警，預估9日下午到晚上會有嚴重的交通擁堵現象，呼籲市民提前規畫錯峰出行。

大陸法院拍賣兩枚「猛瑪象牙月餅」 遭質疑是否合法

中秋節將屆，有大陸法院公開拍賣兩枚材質特殊的月餅，是採用猛瑪象牙製成，對於是否違法的疑慮，則有販售相似商品的民間店鋪表示...

西工大遭駭／低調培養軍武人才仍被美國盯上？ 陸稱科研技術水準已領先

9月5日，大陸國家電腦病毒應急處理中心和360公司發布調查報告，指美國國家安全局對陝西西北工業大學使用40餘種不同的專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學竊密，「西工大」為何會被美國盯上，也引發外界對「西工大」的好奇與關注。

海峽兩岸泉州農訂會 南安登場

7日，第十五屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會在福建泉州南安市開幕。展會採線上線下相結合的形式舉辦，設3個線下展館，共4...

滄州單橋精緻石雕 民間藝術瑰寶

河北省滄州市，東臨渤海，其氣候四季分明，自然地理條件優越，身為一座運河古都，擁有深厚豐富的文化底蘊，更是眾所皆知的歷史名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。