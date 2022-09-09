海峽兩岸泉州農訂會 南安登場
7日，第十五屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會在福建泉州南安市開幕。展會採線上線下相結合的形式舉辦，設3個線下展館，共471個標準展位，其中在大陸台資企業展位232個。
新華社報導，本屆「農訂會」設立了農旅文創、招商引資、政銀企對接等展區，為參展台企在農業領域發展開拓內銷市場提供平台支持，促進互通互聯、農業資源資產整合、產業優化升級。
南安市長王連讚在開幕致辭說，本屆展會延續「兩岸攜手、以農為媒、融合發展」辦會主題，全方位展示兩岸農業科技、文創、旅遊等新元素、新產品、新業態。
台灣中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會副秘書長邱飛龍說，「農訂會」開一扇窗口，讓更多人了解台灣產品，盼兩岸加深合作，推進農業經貿合作暢通。
海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會2008年9月落戶南安。本屆展會為期3天，由海峽兩岸經貿交流協會、福建海峽商務交流協會、泉州市進出口商會、南安市海峽兩岸交流協會聯合主辦。
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