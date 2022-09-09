滄州單橋精緻石雕 民間藝術瑰寶

河北省滄州市，東臨渤海，其氣候四季分明，自然地理條件優越，身為一座運河古都，擁有深厚豐富的文化底蘊，更是眾所皆知的歷史名城。境內擁有多座名勝古蹟，像是自五代時期便佇立於此的「鎮海吼」滄州鐵獅子，在滄州能與其媲美的，便是位獻縣始建於明代的「單橋」，不僅是當時的南北交通要衝，到現代更是被列入為「世界最長的不對稱石拱橋」，是橫跨在滹沱河中，見證歷史演變中不變的存在。

單橋位於獻縣，修建於明崇禎年間，其橫跨滹沱河故道兩岸，因為地處位置四通八達，是南北交通必經之路，明清時期便有著「八省咽喉」、「九省通衢」之稱，清代的康熙帝、乾隆帝多次南巡都曾經過此橋，除了交通要道之外，單橋還是著名的古戰場，明朝的「靖難之役」，便在此激戰三、四年，凸顯單橋在歷史上重要的戰略意義，承載了千百年來，過橋人的故事。

「人從仙仗出，路自畫橋過。」明代詩人金幼孜曾於詩中記載道單橋之美。單橋被稱為「畫橋」，因為橋上擁有數個精美石雕，有著「三千獅子，六百猴，七十二統蛟龍碑」之美稱，在欄板、欄柱上雕刻著不同的動物圖案，型態各異；在橋面上仔細端詳，能見到石板浮雕記載許多神話故事，令人玩味，其精湛石雕藝術可說是中國民間藝術瑰寶。

據悉，最早單橋是木橋結構，因滹沱河水猛，木橋屢壞，在明朝獻縣知縣李粹白倡議，由民間集資建石橋，歷經十三年建成，其全長69公尺，寬9.6公尺，是由五個大拱和四個小拱組成，這一獨特的不對稱設計是依據滹沱河水勢而來，保證了石橋的質量和耐河水衝擊力度。

單橋被為人稱道的是它體現出「無私大愛」精神，由民間發起修建，由獻縣人在大陸各地集資建成，更被稱作「善橋」，它矗立於此，見過朝代更替，見過日月流轉，在歷史長河中，乘載民間大小事，與每位過橋人的故事。