萬里長江第一隧 海太長江隧道開工

根據中國鐵建股份有限公司消息，7日，由鐵四院牽頭設計的新「萬里長江第一隧」、全大陸最長最大公路水下盾構隧道——海太長江隧道開工建設。

新華社報導，海太長江隧道是中國大陸2025年前重點建設的公鐵複合過江通道，起自江蘇南通市海門區滬陜高速，止於太倉市滬武高速，全長約39.07公里，其中過江隧道長約11.2公里，盾構橫斷面外徑16米，設計時速100公里，採用雙管雙向六車道。

據鐵四院海太長江隧道總體設計負責人張迪介紹，海太長江隧道是中國大陸最長公路水下盾構隧道、斷面最大的水下盾構法隧道，也是全大陸首個採用直達地面的救援車專用通道和區段式排煙方式的隧道，堪稱「水下盾構隧道技術里程碑工程」。

設計過程中，設計團隊共開展了60餘項專題研究，對隧道結構及防水與防火一體化、防災減災、綠色低碳、施工與裝備和智能建管養等技術進行了系統研究。

海太長江隧道連接蘇州太倉市、常熟市和南通市海門區，其建設對落實長三角區域一體化發展和長江經濟帶發展國家戰略、完善區域路網布局、促進跨江融合發展、高水平建設揚子江城市群等具有重要意義。