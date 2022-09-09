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葡萄酒博覽會 寧夏開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第二屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會日前開幕。圖為來賓在展銷會上品酒。（中新社）
第二屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會日前開幕。圖為來賓在展銷會上品酒。（中新社）

9月7日，第二屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會在寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮開幕。大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席開幕式並致辭。

中新社報導，本屆博覽會由寧夏回族自治區人民政府、農業農村部、文化和旅遊部、中國人民對外友好協會共同主辦，以「中國葡萄酒·當驚世界殊——薈聚賀蘭山·攜手向未來」為主題，將舉辦國際葡萄酒大賽、中法文化旅遊論壇、展銷會等7項活動。

寧夏賀蘭山東麓是目前中國大陸最大的集中連片釀酒葡萄產區。2021年，國家葡萄及葡萄酒產業開放發展綜合試驗區落戶寧夏。截至目前，寧夏釀酒葡萄種植面積達52.5萬畝，占全大陸種植面積的三分之一，現有酒莊和種植企業228家，年產葡萄酒1.3億瓶，占國產葡萄酒釀造總量的近40%。

蘇輝表示，大陸是世界上葡萄酒消費市場潛力最大、增長最快的國家，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區是大陸真正意義上的酒莊酒產區、與國際標準接軌的產區。要堅持綠色發展，堅持走資源利用與生態治理統籌協調、經濟發展與環境保護互促共進、旅遊開發與文化傳承相得益彰的可持續發展之路。

開幕現場，中國品牌建設促進會發布2022年賀蘭山東麓葡萄酒品牌價值。賀蘭山東麓葡萄酒品牌以301.07億元（人民幣，下同）的品牌價值位列大陸地理標誌產品區域品牌榜第9位。

同時，本屆博覽會共簽訂融資、投資、銷售類項目54個，協議總金額173.46億元，涵蓋酒莊建設、文化旅遊、葡萄酒銷售、融資授信等多個方面。

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