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四川瀘定防疫「暫不接受社會救援」 陸網批本末倒置

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
在四川瀘定縣磨西鎮共和村，消防員護送一群被困遊客離開。（取自封面新聞）
在四川瀘定縣磨西鎮共和村，消防員護送一群被困遊客離開。（取自封面新聞）

四川甘孜藏族自治州衛健委發布的《甘孜州應對新冠肺炎疫情應急指揮部公告（第23號）》顯示，「為確保受災群眾和參與救援人員身體健康和生命安全」，瀘定縣、海螺溝全域實施臨時管控，人員和車輛「只出不進」，暫不接受社會救援力量參與搶險救災。

香港01報導，上述消息引發爭議，不少網友在微博留言認為，做法本末倒置，有違「人命至上」的救援態度。

據報導，發生地震災情的瀘定縣，隸屬四川省甘孜藏族自治州管轄。9月7日，甘孜藏族自治州衛健委工作人員回應稱，公告確是應急指揮部發布，目前當地只出不進，不接受社會力量救援，若想捐贈物資可與甘孜州慈善總會和紅十字會聯絡。

該工作人員表示，目前，甘孜州疫情防控形勢還比較嚴峻，這樣做也是為更好地防控疫情，救災現場有核酸檢查保障組，對於參與救援人員，可保障開展每日1次核酸檢測。

8月30日0時至9月3日24時，甘孜州新增5例新冠肺炎確診個案，及2例無症狀感染者。新增確診病例均為外省返州人員。

四川省社會力量參與防災減災救災統籌中心相關負責人在接受大陸媒體《中國慈善家》採訪時介紹，目前未發現有缺物資的情況，指大陸消防救援力量已第一時間抵現場，所以參與救援的社會力量已趨於飽和。

新冠肺炎 疫情

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