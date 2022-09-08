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四川瀘定地震災區捐款 在渝台企首批人民幣100萬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，已造成重大傷亡。圖為瀘定磨西鎮出現嚴重山崩，救援人員在幫助民眾撤離。路透
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震，已造成重大傷亡。圖為瀘定磨西鎮出現嚴重山崩，救援人員在幫助民眾撤離。路透

四川甘孜藏族自治州瀘定縣5日發生規模6.8地震，造成重大傷亡，災情時刻牽動著在重慶台企台胞的心，踴躍向災區捐款獻愛心，並以不同方式向災區民眾表達關心，其中首批人民幣100萬（新台幣450萬元）捐款已捐給四川甘孜藏族自治州慈善總會。

重慶台商協會公眾號報導，作為台資企業捐贈的首筆善款，廣達集團達豐電腦（重慶），人民幣100萬捐款6日出現在四川甘孜藏族自治州慈善總會帳戶上。

該公司董事長黃健堂指出，得知四川瀘定縣發生地震災情後，非常希望盡到企業的社會責任，為瀘定縣地震救援和災後重建盡綿薄之力。川渝一家親，兩岸更是一家人，該公司會持續關注災情發展和災後重建工作。

在重慶工作生活的台胞郭人榮，看到災區相關影片後，立即透過捐贈平台捐款，並在自媒體平台為災區同胞送祝福，鼓勵更多朋友為救災工作盡綿薄之力。

郭人榮指出，很感謝1999年台灣大地震時幫助過台灣的大陸同胞，讓我們一起祈禱這次受災的民眾能夠平安健康。

繼重慶達豐電腦捐款後，旺旺食品、康師傅食品成都廠均向災區捐贈價值百萬餘元救災物資。

而愛心不落人後的廣州台商協會，也在自家微信公眾號發布「援助四川瀘定地震災區抗震救災捐款」倡議書，向廣大在穗台商會員及台胞們發起抗震救災捐款活動，捐款時間到9月16日止，並會及時通報捐款情況、捐款數額、捐款去向，保持公開透明。

廣州台商協會發布「援助四川瀘定地震災區抗震救災捐款」倡議書。廣州台商協會公眾號截圖
廣州台商協會發布「援助四川瀘定地震災區抗震救災捐款」倡議書。廣州台商協會公眾號截圖
在渝台企台胞向四川瀘定地震災區捐款。重慶台商協會公眾號截圖
在渝台企台胞向四川瀘定地震災區捐款。重慶台商協會公眾號截圖

捐款 地震 台商

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