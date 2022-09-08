世界最長「公路水下盾構隧道」開工 加速上海、南通同城化

網戀女友竟然是男的？內地1名20歲青年透過網上認識女友，交往2年多，非常恩愛，不過有日網友告訴他「你女朋友假髮戴歪了」，才意識到對方很可能是男生，遂提出質疑結果被封鎖。他其後向電視台節目求助，節目組找出該名「女友」果然是個男的，對方更向事主道歉，勸他別把事情鬧大，「我還錢還不行嗎？」。

2022-09-08 09:47