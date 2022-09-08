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世界最長「公路水下盾構隧道」開工 加速上海、南通同城化
連接南通海門和蘇州太倉的海太長江隧道7日正式開工建設，目前，海太長江隧道是世界上最長的公路水下盾構隧道，也是中國大陸斷面最大的水下盾構隧道、大陸首個超大直徑盾構隧道預製拼裝一體化建造的公路隧道。
澎湃新聞援引江蘇省交通運輸廳指稱，海太長江隧道是《長江幹線過江通道布局規劃（2020—2035）年》中明確2025年前建設的公鐵複合型過江通道專案，建設工期六年，計畫2028年上半年建成通車。
海太長江隧道（公路部分）全長39.07公里。其中，過江隧道長11.185公里（含敞口段），北接線長15.724公里，南接線長12.161公里。項目採用雙向六車道高速公路標準建設，隧道淨寬2×14公尺，其餘路段設計速度120公里／小時，路基寬度34.5公尺。
據澎湃新聞報導，海太長江隧道的建設，對優化長江幹線過江通道布局具有重要意義，尤其在推動上海和南通同城化發展方面，海太長江隧道位於現有蘇通長江公路大橋的上游，建成後將進一步縮短南通和上海之間的通行距離。
南通市海門區委書記郭曉敏表示，未來的南通海門，10分鐘就可以跨過長江，半個小時就可以抵達上海市中心，與上海、蘇南將真正實現同城化。
據南通日報報導，南通未來有8條過江通道，也就是將形成「八龍過江」的格局。目前，蘇通長江大橋、滬蘇通長江公鐵大橋、崇啟大橋目前已經建成通車，第四條通道—張靖皋長江大橋已於今年6月28日全面開工；第五條通道即海太通道；第六條通道—北沿江高鐵江蘇段先行用地已獲自然資源部批復，為開工建設奠定基礎。此外，蘇通二通道正在全力推進中，崇海通道在前期研究中。
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