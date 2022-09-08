影／只差1秒！ 四川救災消防車險被直徑1米巨石擊中

四川瀘定發生規模6.8地震，消防人員前往災區救援時，一顆巨石突自山上掉落，只差1秒就被擊中，這則驚險視頻流出後讓眾多網友捏把冷汗，並為救災人員和被困人員祈福。

根據@四川消防 9月7日提供的行車紀錄器顯示，5日下午1點10分左右，甘孜消防趕赴瀘定震央救援，兩輛消防車一前一後相距約40公尺行駛在遍地落石的路段。突然間一顆目測直徑約1公尺多的巨石從山側滾落，剛好經過兩車中間，重擊路面後再翻落至護欄外山谷，只差1秒就擊中後方的消防車。網友稱，天佑四川！平安就好。

四川省「9·5」瀘定地震抗震救災省市（州）縣前線聯合指揮部表示，截至當日8時，地震已造成82人死亡，35人失聯、270餘人受傷（其中危重傷4人、重傷62人）。

中新社報導，地震發生後，解放軍和武警部隊、公安特警、消防救援、森林消防、應急安全生產、醫療救援、交通通信電力等各類救援力量已達1萬人，他們在搶險過程中面臨危險，逐一克服困難。

另據健康時報報導，中國地震局數據顯示，過去5年，四川共發生549次地震，而本次地震是繼2017年九寨溝規模7地震後最大的一次。

成都理工大學副校長、地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室常務副主任許強表示，相關研究表明，四川地震頻發可能和2008年汶川地震以及2013年蘆山地震有關。

許強表示，四川有一個Y字型構造帶，右支是龍門山斷裂帶，北起廣元市青川縣、通過綿陽北川縣、阿壩州汶川縣，一直到雅安蘆山縣都屬於這條斷裂帶；鮮水河斷裂帶是另外一個分支，從西藏境內經甘孜州康定市一直延伸到涼山州境內；Y字最下面的大樹杈則是安寧河斷裂帶。

他解釋，本次地震位於鮮水河斷裂帶，此處在歷史上經常發生地震，大部分的等級都是規模6、規模7，平均20至30年為一個週期。

許強說，該區域地震活動強烈，1700年以來沿該斷裂帶發生規模7以上地震8次，空間距離最近的為1786年6月1日四川康定-瀘定規模7.75地震，時間最近的為1973年2月6日四川爐霍規模7.9地震。