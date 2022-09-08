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成都封城3+4天後 改採分區分級管控 力爭一周清零

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
成都延長大部分地區的封鎖措施，希望阻止新冠疫情進一步傳播，力爭用一周時間實現全市社會面清零目標。（新華社）
成都延長大部分地區的封鎖措施，希望阻止新冠疫情進一步傳播，力爭用一周時間實現全市社會面清零目標。（新華社）

大陸四川省成都市從9月1日起封城「4+3」天後，昨（7）日深夜宣布改採分區分級實施社會面管控措施，當局延長大部分地區的封鎖措施，希望阻止新冠疫情進一步傳播。

成都市疫情防控指揮部昨日公告指出，全市疫情防控舉措成效初步顯現，但部分區域仍存在社會面傳播風險。為堅決阻斷病毒傳播鏈條，力爭用一周時間實現全市社會面清零目標，分區分級實施社會面管控措施。

據四川衛健委發布數據，7日四川報告本土確診69例、本土無症狀感染者95例，其中成都本土確診57例、本土無症狀感染者59例。

四川及成都分區分級管控措施如下：

一、四川天府新區、成都東部新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區、龍泉驛區、新都區、溫江區、雙流區、郫都區、簡陽市、金堂縣、蒲江縣實施如下防控措施。

（一）按照「應檢必檢」要求，開展全員核酸檢測，每日一檢，不漏一人。

（二）區域內高中風險區嚴格執行相關防控管理規定。高風險區採取封控措施，嚴格落實「足不出戶、上門服務」，中風險區採取管控措施，嚴格落實「人不出區、錯峰取物」。

（三）區域內高中風險區外的居民原則居家，非本社區居民不得進入。農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。社區內不紮堆、不聚集、不逗留。每戶居民每兩天可安排1人憑24小時內核酸檢測陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出1次就近採買生活物資，時間控制在2小時內。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入社區。

（四）承擔城市基本運行保障、醫療保障和防疫任務的市民，憑電子通行證、工作證或單位證明以及24小時內核酸檢測陰性證明出入社區。

（五）除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業繼續居家辦公。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業（不提供堂食）外，其他營業場所、門店繼續暫停營業。控制上崗人員數量，員工須持24小時內核酸檢測陰性證明上崗並做好健康監測。

（六）市民進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持24小時內核酸檢測陰性證明。公交、地鐵運營保持現有頻次，巡遊計程車、共用單車正常運營。

針對近日無社會面新增病例的青白江區、新津區、都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市、大邑縣在科學評估該轄區疫情防控形勢基礎上，逐步有序恢復正常生產生活秩序，並實施如下防控措施：

（一）繼續做好核酸檢測工作，2022年9月9日、9月11日開展2次全員核酸檢測，不漏一人。

（二）繼續落實好各項疫情防控措施，社區內不紮堆、不聚集、不逗留。減少外出活動，嚴禁跨區域流動，不聚餐、不聚會、不組織集體活動。除保生活、保生產、保防疫等車輛外，其他車輛原則上不出本行政區域。餐飲企業不提供堂食。

（三）各級機關、企事業單位嚴格落實疫情防控主體責任，返崗必須查驗24小時內核酸檢測陰性證明，督促員工做好個人防護和自我健康監測。市民上下班儘量做到單位—住址「兩點一線」。

（四）不得舉辦線下會議、培訓、演出、展覽展銷、廣場舞等聚集性活動。紅事緩辦、白事簡辦。

通告指出，成都全市學校、幼稚園暫緩返校，實行線上教育。各類娛樂場所和空間密閉的公共文體場所暫停開放和營業。養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。宗教活動場所暫時關閉。

通告要求，堅持非必要不離蓉，確需離蓉的須持24小時內核酸檢測陰性證明。來（返）蓉人員在完成「入川即檢」後，持始發地48小時內核酸檢測陰性證明乘坐公共交通工具。全市全天候、全時段、全覆蓋開展社會面清零攻堅行動，繼續開展社區管控補漏、流動嚴控、核酸篩查、流調排查、安全保供、穩鏈保產、關心關愛行動。

疫情 中風

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