上海迪士尼樂園酒店突封控免費招待兩晚食宿 羡煞網友

配合疫情調查被封控是讓人苦惱和焦慮的事，但在上海迪士尼樂園酒店卻相反，7日入住迪士尼樂園酒店的旅客一覺醒來被通知需配合疫調得留在酒店48小時，食宿全免。住客紛紛曬出酒店提供的豐富美食和酒店美景，讓不少網友羨煞。

新聞晨報報導，上海迪士尼度假區7日表示，接獲疾控中心通知，一名之前入住上海迪士尼樂園酒店的遊客被追溯為非本地病例的密切接觸者。根據疾控中心的要求，所有酒店住客和員工需臨時在酒店內閉環管理和例行採樣。

不過，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園和玩具總動員酒店目前正常運營。

迪士尼酒店決定為旅客隔離48小時期間食宿全免，並安排每天一次核酸檢測，「暫定明晚（9日0時）如果核酸檢測沒問題就可以離開」。

一名自稱Zoea的旅客稱：「昨天在樂園裡面我還說，要是被隔離在樂園裏我也願意，結果今天在酒店體驗到了」。還有的旅客笑著表示：「既來之則安之，疫情防控還是要配合的」。

Zoea形容此次隔離為「天花板級別」，她和另一名住客小姍在社交媒體上曬出了豐盛的早餐、午餐、下午茶和晚餐。小姍說：「我們是兩個大人帶著三個孩子，酒店送來了滿滿四大袋早餐，擺了整整一桌。有一說一，酒店的服務是沒話說的」。

Zoea曬出的三餐和下午茶在午餐圖片中，有蟹肉粥、香菇牛肉粒、蝦仁百合、白果荷蘭豆……Zoea坦言自己吃撐了，這就叫「痛並快樂著」，「我和大家一樣期待每一餐」！午飯後「大白」上門做核酸，之後送來的下午茶，是住客們收到的又一份驚喜。Zoea感歎：迪士尼真是個神奇的地方！

再來就是晚餐了。Zoea曬出的盒飯裡，有肉片、紅燒雞肉、蝦仁、炒時蔬和米飯。除了餐食，酒店還為住客們送來了玩具，收到了黏土、貼紙、畫筆，公主貼畫和公主明信片等。

不過，也有被封控在酒店裡的旅客抱怨，面對網友蜂擁而至的羡慕評論，一名住客說，「羡慕兩個字我已經說累了，本來今天要帶小朋友去樂園開心一整天的，結果現在只能待在房間。孩子們快把房間拆了！」