沉浸式京劇 小觀眾體驗國粹

近日，吉祥大戲院和北京京劇院聯合推出面向青少年的沉浸式京劇普及活動，讓小觀眾近距離感受國粹魅力，開啟一場京劇藝術探索之旅。

走進吉祥大戲院劇場前廳，濃濃的戲曲氛圍和豐富的體驗活動，令人目不暇接。京劇服裝展示、勾畫臉譜和塗鴉體驗等，都讓孩子們興趣滿滿。現場最受歡迎的就是勾畫臉譜，5歲小桃子請京劇院的老師為自己畫了一個孫悟空的小臉譜。「我女兒從小就喜歡聽『西遊記』的故事，這是她第一次來看西遊題材的京劇，希望讓她接觸一下國粹藝術。」小桃子的媽媽姚女士表示，她是在吉祥大戲院的公眾號上看到活動資訊的，「希望多辦一些這樣的京劇體驗活動，比單純看演出對孩子更有吸引力。」

演出開始前，主辦方還精心設計了「京劇知識小課堂」的互動環節。北京京劇院優秀青年演員作為主持人，帶領演員們走進觀眾席，近距離與觀眾互動。現場的小朋友們都躍躍欲試、積極參與，還跟著專業演員們學起了簡單的身段動作。現場觀眾中還不乏一些小戲迷，其中一位小朋友即興帶來一段「定軍山」，字正腔圓，有板有眼，引來全場陣陣掌聲。

在半小時的互動環節之後，大幕拉開，京劇傳統劇目「鬧天宮」正式上演。該劇內容上通俗易懂、武打動作精彩、語言輕鬆詼諧，主人公「孫悟空」的形象深受小觀眾的喜愛，是體驗京劇的最佳入門劇目。

北京京劇院的著名武生演員魏學雷、著名花臉演員韓巨明擔當主演，以目不暇接的動作技巧，帶大小觀眾領略了精彩絕倫的京劇武戲場面。