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渝廈高鐵益長段開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

9月6日，渝廈高鐵益陽至長沙段正式開通運營，標誌著湖南省益陽市邁入高鐵時代，湖南14個市州實現了高鐵全覆蓋。

新華社報導，當日7時30分許，在益陽南站站前廣場可見，乘車的旅客魚貫而入，前來「打卡」的市民人頭攢動，許多人掏出手機記錄下這一刻。

此次開通的渝廈高鐵益長段，起自益陽南站，終到長沙西站，線路全長63公里，按上限標準時速350公里設計，常態化按時速310公里達標運營，沿線共設益陽南、寧鄉西和長沙西3座車站。益陽市交通局副局長肖雄說，這條高鐵線路開通將為益陽市經濟社會發展裝上「加速器」，也將促進長株潭城市群與湘西北產業帶融合發展。

據廣鐵集團相關負責人介紹，渝廈高鐵西起重慶，經黔江、常德、益陽、長沙、贛州，東到廈門，是大陸「八縱八橫」高鐵網的重要一「橫」，其東接海西經濟區，西連成渝地區雙城經濟圈，南通粵港澳大灣區，對增強東中西部地區合作和促進區域經濟協調發展具有重要意義。

2009年武廣高鐵開通運營，湖南正式進入高鐵時代。2021年，「精準扶貧」首倡地十八洞村所在的大湘西地區迎來了張吉懷高鐵。此次渝廈高鐵益長段開通後，湖南高速鐵路運營總里程超2300公里。

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