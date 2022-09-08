衡水生態湖城 美酒、美景伴水而生

衡水市地處河北省東南部，是古冀州文化發祥地，其因水而生，因水得名，境内衡漳水而得名，意为「水路通達，風水衡存」，境內有「一湖九河」水系，許多景觀與產業，也由水孕育而生，在歷史上是一座伴水而生、與水同行的城市。

衡水市是由九條河交織而成，在這河流交匯之處，鑲嵌在城市中央的便是華北地區單體面積最大的淡水湖—「衡水湖」，被譽為東亞藍寶石、京津冀最美濕地，也是大陸國家級濕地和鳥類自然保護區。

衡水湖景區總面積163.5平方公里，水域面積75平方公里，擁有豐富生物資源，擁有職務538種，鳥類324種，一年四季坐擁美景各異，形成大陸北方較稀缺的內陸淡水湖泊濕地生態系統，形成了水域、沼澤等多種生態系統類型，也為南遷北徙的候鳥提供了一塊優良的棲息地和庇護所，以其獨特的自然景觀與生物多樣性，受到許多海內外濕地組織、鳥類專家的關注，也吸引許多遊客來此一覽衡水湖之美。

除此之外，衡水湖水質穩定，空氣清新濕潤，每立方釐米空氣負氧離子含量達4600個，是一座「天然氧吧」。為此，每到初秋衡水湖便會舉行馬拉松大賽，其環湖馬拉松賽道平坦舒適，伴隨著湖水碧波蕩漾，愈還愈多市民與遊客來此運動休閒，除了馬拉松之外，也能在衡水湖畔邊品嘗美食、賞濕地園林、坐船遊衡湖等，享受在衡水湖愜意的假日時光。

除了釀酒技術之外，水質更是名酒佳釀不可或缺的元素之一；衡水地處溫帶季風氣候區，地勢低，水位淺，為豐富的微生物群及酒醅發酵提供了良好的氣候條件。「衡水老白乾」便是以歷史悠久、酒質清澈、度數高聞名，其口感醇香清雅、甘冽豐柔，曾獲得巴拿馬萬國博覽會甲等大獎章，是海內外皆認證的衡水好味道。

衡水老白乾景區，位於衡水市，設有八號工坊、酒韻長廊、1915廣場、萬噸糧倉區、輔料倉、智能包裝中心、智能倉儲中心等景點，能夠在園區內見到傳承千年的釀造工藝是如何製作，其中工坊內有著「酒海觀潮」的景觀，擺滿了4601個老白乾釀造專用地缸，其數量取自建廠於1946年1月之意，令人歎為觀止，除了見證千年美酒的誕生，來到經區內的生產工坊，能品一杯原漿美酒，從舌尖感受老白乾的精妙之處。