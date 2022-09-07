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徐匯—北投聯合舉辦「民俗慶中秋」雲交流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海徐匯區（上）與台北北投區（下），7日下午舉辦「民俗慶中秋」雲端相會活動。主辦方／提供
上海徐匯區（上）與台北北投區（下），7日下午舉辦「民俗慶中秋」雲端相會活動。主辦方／提供

上海徐匯區與台北北投區7日下午，舉辦「民俗慶中秋」雲端相會活動。上海市台辦副主任李驍東表示，中秋是兩岸中國人共同的傳統佳節，積澱了豐富的中華文化基因，承載著濃厚的家國情懷。隔海不隔心，連線更連情，兩岸同胞心之相系、情之相融。中秋佳節盼月圓，更盼人相見，熱切期盼我們再聚首。

徐匯區委常委秦麗萍則表示，多年來徐匯與北投秉持「兩岸一家親」的主旨，開展党際、青年、社區治理等方面的一系列交流，頗有成效。當前，徐匯區圍繞「建設新徐匯、再造新徐匯」的新目標砥礪奮進，期待北投的朋友們能再來徐匯，一起見證並分享徐匯的嶄新面貌。

台北市議員汪志冰指出，北投與徐匯為「姐妹區」，交流廣泛，互動頻繁，未來將繼續推動開展多領域雙向交流，進一步加深兩地溝通與瞭解。

國民黨北投區黨部主委鄭清龍提到，曾多次來到徐匯參訪，對徐匯的城區建設、社區管理等方面印象深刻。希望能再次參訪徐匯，兩地「家人」線上下重聚。

活動中，海派面塑第三代傳人湯健一雙巧手揉捏出一隻活靈活現的「玉兔搗藥」，展示海派藝術之美。國家級非遺傳承人奚小琴用一把剪刀勾畫紙上世界，「玉兔拜月」躍然紙上。

北投也送上「星月神話」「太極扇舞」等精彩節目。兩地民俗線上交流切磋，為大家提供一場別開生面的非遺盛宴。

北投 中秋 玉兔

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