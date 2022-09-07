廣西家長拒湊錢送老師禮盒被逼退群 官方籲主動抵制歪風邪氣

大陸校園送禮文化不時受到詬病，周二（6日），廣西柳州一家學校就有家長因反對湊錢送禮給老師，最後竟被逼退群。對此，柳州教育局即日發佈公開信，呼籲家委會主動抵制請客送禮歪風邪氣，義正詞嚴拒絕「變相行賄」違規行為，如遇到假借各種名義向教師贈送禮金禮品等行為，家長可舉報反映。

臨近教師節之際，柳州某學校一個家長群被曝出要求家長湊錢給老師購買法國高檔化妝品牌Lancôme的禮盒，家委會成員說道「我們二班歷來有尊師重道的傳統，在教師節集眾人之力，向為娃盡心竭力一整年的老師們，表達感謝之情」。而根據金額測算，每位教師的禮品價值約在760元（人民幣．下同）。

結果，其中一名家長表示不參加後，被要求退出家長群。該家長發朋友圈稱，其女兒班級去年教師節買水杯，300多元的水杯買了好幾個；由於每年都不參加班級教師節送禮，她被視為班內的「叛逆家長」。

事件引起關注，周二，柳州教育局發佈關於打造清廉清爽家校關係的公開信，指學校作為教書育人的主陣地，應該成為清正廉潔的楷模、兩袖清風的典範。家庭作為學校教育的延伸，應該與學校共同打造風清氣正、清廉清爽的家校關係，幫助學生形成積極向上、健康和諧的世界觀、人生觀、價值觀。在清廉學校建設如火如荼推進的當下，教職員工違反廉潔從教規定、假借各種名義、巧立各種名目收受禮金禮品、破壞清廉清爽家校關係的行為是決不允許的。

該信並向全市家長發出呼籲，指要自覺樹立清正廉潔、兩袖清風形象，不借任何名義、不用任何方式、不在任何時間向教師贈送禮金禮品，為孩子當好廉潔自律好榜樣；提倡以「一條祝福短信、一聲親切問候、一次家校互動」表達對教師的崇敬感激之情，營造文明和諧、清正廉潔的教學氛圍；積極參與家長委員會廉潔建設，主動抵制請客送禮歪風邪氣，義正詞嚴拒絕「變相行賄」違規行為，讓家長委員會真正成為家校溝通的橋樑、協同育人的紐帶、廉潔自律的航標。

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文章授權轉載自《香港01》