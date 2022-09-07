上海封城衍生災害：滅鼠受影響 鼠隻密度上升

老鼠繁衍量上升成為上海封城2個月的衍生災害之一。上海市官方監測發現，由於COVID-19疫情影響春季滅鼠作業，全市鼠隻密度較去年同期上升，因此需加強秋季集中滅鼠以防止發生鼠患。

綜合澎湃新聞及浦江頭條報導，由於疫情影響春季滅鼠作業，上海市疾病預防控制部門監控發現，全市鼠隻密度較去年同期有所上升。因此秋季集中滅鼠可有效降低鼠隻密度，防止鼠患發生和疾病傳播。

與老鼠繁殖量上升同被注意的，還有上海蚊蟲密度未來恐有升高潛勢。上海市疾控中心表示，今年上海連續高溫，導致蚊蟲孳生地積水蒸發，蚊蟲無法產卵繁殖，加上6月以來連續開展的滅蚊專案，使蚊蟲數量減少、密度降低。但隨着颱風降溫並帶來充沛降水，溼熱氣候為蚊蟲孳生提供有利條件，蚊蟲密度預計將有一波升高。

根據報導，上海市疾控中心表示，上海將對垃圾箱房、社區活動場所、人口居住密集的老舊小區、農（集）貿市場等重點區域的公共環境，以及疾控部門監測超標的公共場所開展集中消殺控制，並提前告知，確保市民理解配合。

為此，上海市愛衛辦特別提出秋季滅鼠「五做好」：做好環境清潔、做好建築物防鼠、做好「有鼠滅鼠」、做好秋季滅鼠期間毒餌站管理、做好下水道滅鼠。

同時，上海市愛衛辦提醒上海市民，防蚊滅蚊關鍵是減少蚊蟲孳生場所，清除積水，從源頭上減少蚊蟲數量。要做好單位、家庭環境衛生管理，積極參與和落實生活垃圾分類蒐集工作，清潔室內外環境，清理各類積水，清除廢棄雜物、衛生死角，減少蚊蟲孳生環境。