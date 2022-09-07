台玻與康師傅成都廠採閉環管理 出貨不受影響

成都疫情仍處於高位波動階段，像是台玻和康師傅，是承擔重要生產任務的工業企業和民生保供企業，目前皆採閉環生產，出貨正常不受影響。

四川省台辦旗下微信公眾號「川越海峽」報導，台玻成都玻璃在成都落地已近20年，主要生產高檔浮法玻璃、低輻射玻璃等建築玻璃，該公司年均銷售額超人民幣10億元，是中西部地區最大的浮法玻璃及深加工玻璃生產基地之一。

成都疫情期間，該公司生產線內機器轟鳴，一塊塊玻璃成品在生產線上運輸，每日可生產高檔浮法玻璃1,500噸，深加工玻璃產品600餘噸。

台玻成都玻璃總經理李廣玉表示，目前近400名員工住在廠區，生產能力和疫情之前持平，只要產業鏈下游客戶不停工，生產後發貨也不受影響。

李廣玉指出，疫情發生後，成都市高性能纖維材料產業功能區管理委員會對企業進行了防疫指導，協調了行軍床以及食品供應，每日無接觸配送雞蛋、青菜、肉類等生鮮物資。

9月1日至今，成都實行「全員核酸檢測，全體居民原則居家」防疫政策。代表許多保供企業同樣進入了閉環生產，減少疫情對民生保供的影響，實現防疫生產兩不誤。

位於成都溫江區的台資企業康師傅在「防疫泡泡」內，開足馬力，有條不紊地生產，盡最大努力保障物資生產和供應。

康師傅西南地區辦公室主任譚莉表示，疫情下，公司有700多員工參與閉環管理，實現了生產能力每日12萬箱，企業安全保供成績與當地政府的指導協調密不可分。

譚莉指出，園區管委會專門組織企業學習「企業閉環生產工作方案」，教辦法、指方向，相關領導還現場關懷員工閉環管理食宿安排，並為工廠供貨車輛協調辦理綠色通行證。街道主動為企業增設全員核酸檢測點位，幫助康師傅在抓好防疫的前提下實現高效生產。

康師傅對安全保供的貢獻還體現在旗下「全家」便利店採用24小時營業方式方便市民生活。譚莉表示，成都門店數達169家，除18家配合疫情防控閉店外，其餘151家店均正常營業並提供線上下單業務。

譚莉信心十足地表示，倉庫的貨源達到18天以上庫存，單日鮮食有3萬多份，整體貨源充足，有信心打贏這場疫情防控阻擊戰。