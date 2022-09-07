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提倡TNR 上海設首個流浪貓管理中心

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海首個城市流浪貓管理中心和城市流浪動物精細化宣傳教育示範基地，4日正式掛牌。東方網
上海首個城市流浪貓管理中心和城市流浪動物精細化宣傳教育示範基地，4日正式掛牌。東方網

上海首個城市流浪貓管理中心和城市流浪動物精細化宣傳教育示範基地，4日正式掛牌，基地由多家社會基金會和社會組織共同組建，民眾可以親臨基地，瞭解城市流浪犬貓的科學餵養、疾病防治、社區TNR（抓捕、絕育、放歸）等常識，也可以透過阿拉寵公益平台公眾號，預約申領流浪貓及參與公益活動。

東方網報導，首個「貓島」也正式向民眾開放，首批參觀貓島的愛寵民眾，共同見證了第一批流浪貓領養儀式。

活動上還簽署了公益項目合作備忘錄，目的攜手建立多方合作的開放性平台，組織各界力量共同防控人畜共患病「狂犬病」，積極推進城市無狂犬病社區的建設和增強農村狂犬病防控力量，充分詮釋了社會組織與社會企業配合政府共同參與社會流浪動物管理的創新性、必要性，助力上海打造成為健康和諧寵物友好型城市。

導盲犬是盲人生活中的好夥伴，上海市導盲犬服務基地於今日正式掛牌成立，市民可以利用節假日到基地實地探訪，親身參與導盲犬的互動活動，深入瞭解有關導盲犬的訓練、管理和服務。

同時，首個關愛自閉症兒童「寵物豬」陪伴項目也於當天正式啟動。它們將用特殊的關愛方式與家人們一起共同陪伴自閉症兒童成長，帶給他們溫馨和快樂。

上海首個「貓島」向民眾開放。東方網
上海首個「貓島」向民眾開放。東方網

導盲犬 狂犬病 上海

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