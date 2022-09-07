半夜狂捉115隻壁虎 男子被捕惹議 原來是國家保護動物

捉着捉着，捉到自己也被警察捉了！大陸有1名男子最近深夜在鎮上「狩獵」壁虎（即檐蛇＇四腳蛇），被村民舉報下最終被警方拘捕，他被捕時已經捉到多達115隻壁虎。不少人猜測他是想販賣，「賣吧，是中藥」，但不明為何會他被捕。內媒指，壁虎屬於非國家重點保護的「三有」野生動物，他涉嫌非法狩獵罪，現時正接受刑事強制措施，警方又提醒國內常見的青蛙、蛇等都屬於國家保護的三有動物，民眾不可捕捉和殺害。

捉四腳蛇會都犯法？事發於8月26日淩晨，河南沁陽柏香鎮的村民發現有名男子在捉壁虎，馬上舉報，民警到場將男子拘捕，然後帶回派出所。警方指，被捕的王男涉嫌於25日晚11時至26日凌晨時分，使用夜間照明等工具行獵的方法，在柏香鎮內狩獵壁虎，被捕時已經捉了115隻。

事件引起網民熱議，「壁虎跑得那麼快…還能捉這麼多隻，這是多閒」，但不少人認為壁虎是益蟲，平日也能幫手吃掉蚊子等害蟲，不應殺害。部分人質疑該男子想捉來賣，因太張揚才被村民舉報，應該是賣去當藥用「是中藥，現在都是養殖」。有網民笑問為何民眾捉壁虎都要會被捕，質疑是否算犯法。惟心水清網民留言，在國內捉壁虎一直列為違法行為，「1隻違法、20隻以上是犯罪」。

大陸媒體指，據《中華人民共和國野生動物保護法》，王男行為屬在禁獵區、禁獵期內，用禁止的工具捕獵非國家重點保護的「三有」野生動物，已觸犯《刑法》的非法狩獵罪。現時王男已經認罪，正進行刑事強制措施，全案仍然在查，當局已放生他捉的所有壁虎。

警方提醒，常見的壁虎、青蛙、兔子、蛇、黃鼠狼、刺蝟、野雞等野生動物，都屬於受國家保護的「三有動物」，即有益、有重要經濟價值、有科學研究價值，非法捕捉、殺害都是違法行為。民眾如發現有野生動物被困或者受傷，應馬上聯絡當地野生動物部門。

大陸男子因為捉壁虎被捕，當時他總共捉了115隻。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》