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水利部示警 長江中下游面臨秋旱

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸水利部5日發布汛旱情通報，秋季長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情預計將持續發展，須繼續抓好秋季抗旱工作。同時，須做好其他地區的秋汛防禦，以及颱風引發強降雨洪水的防範工作。

新華社報導，據預測，秋季長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情將持續發展，長江流域嘉陵江、漢江和黃河流域渭河、涇河、北洛河、伊洛河等可能發生秋汛，還會有颱風登陸影響中國大陸東部沿海地區。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英在水利部秋季抗旱防汛工作專題會商會議上強調，要以強化預報、預警、預演、預案措施為重點，提前做好秋季抗旱防汛各項應對準備，有效應對長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區的旱情，做好秋汛防禦工作，以及做好颱風引發強降雨洪水的防範工作。

抗旱 鄱陽湖

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