9年增加5成 陸科普場館逾1500處

中共十八大以來，中國大陸科普財政投入年均增長8.16%，大陸科普場館建設加快發展。最新數據顯示，2020年，大陸共有科技館和科技類博物館1525個，較2012年增長了50%以上。

新華社報導，根據大陸國新辦5日記者會消息，大陸科技部科技人才與科學技術普及司司長吳遠彬介紹，近年來，大陸科普事業的保障能力不斷增強，普及科學知識、傳播科學思想的條件和基礎不斷夯實。

面對新時代新要求，為進一步加強科普工作，近日，大陸中辦、國辦印發《關於新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》。其中，針對大陸科普場館覆蓋不足、科普內容形式相對單一等問題，意見提出，鼓勵建設具有地域、產業、學科等特色的科普基地。全面提升科技館服務能力，推動有條件的地方因地制宜建設科技館，支持和鼓勵多元主體參與科技館等科普基礎設施建設，加強科普基礎設施、科普產品及服務規範管理。

大陸科技部副部長李萌說，接下來，科技部將推動落實意見要求，支持高水平專業化科普場館建設。研究開展科普場館內容提升行動，增強展示內容的準確性、通俗性，不斷提升科普場館展示能力和智能化水平；謀劃構建適應新時代要求的科普基地體系。