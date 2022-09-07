乾隆書房 五經萃室首亮相

8月30日起至10月23日，「照見天地心－中國書房的意與象」展覽，在北京故宮午門展廳迎客；100餘件文物展品講述中國人與書房的故事，東西雁翅樓各復原了一間清朝乾隆的書房。

西雁翅樓，「五經萃室」首次亮了出來。上方懸掛乾隆楷書「五經萃室」匾，下方陳設的《五經萃室記》炕屏紫檀作框，雙面髹漆。還有一張楠木十六屜炕桌，當年盛放著嶽氏版五經。站定回首，「書房」外是一片「星空」－被古人比喻為天上圖書館的壁星璀璨。這間書房因收藏宋代嶽珂校刻的《易》、《詩》、《書》、《禮》、《春秋》得名。

東雁翅樓，光影「營建」出一座別致的書房－香雪。室內用白石依牆堆砌成山景，西北東三面依山牆到頂鋪滿壁畫，烘托「書房山」的氛圍。

午門展廳一級文物薈萃。漱芳齋裡懸掛的乾隆楷書正誼明道匾、文徵明行書《陋室銘軸》、唐寅《雙鑒行窩圖並書記冊》、文天祥行書《上宏齋帖卷》等，有些作品已有二、三十年未露面。

兩幅宋畫一張清畫，堪稱「神作」。中間一幅是郭熙《窠石平遠圖軸》。近景，裸露的岩石縫隙鑽出幾棵雜樹，老枝遒勁，刺破天空。中景，溪水緩緩流淌，湧動著生命的希望。遠景，天空清曠，一派深秋景色。

「宋神宗十分推崇這位畫家，一整座大殿內只掛他一人作品。中國山水畫取景構圖三遠法則，就是郭熙總結出來的。」故宮博物院書畫部副研究館員許彤說，郭熙存世作品不多，這幅署有年款的圖軸，是理解他美術理論的絕佳作品。此前二、三十年，這幅宋畫一直被收藏在庫房裡。

筆墨紙硯、詩書琴樂中，一塊高63公分、寬70公分的造雲石，堪稱「活化石」。故宮博物院宮廷歷史部館員劉國梁說，這塊靈璧石「如天風遏雲抱崖綺布之勢」，取酈道元《水經注》中「造雲壁立」一句命名。石身記錄了元至正十年秋，以賞石為主題的一次雅集。

西雁翅樓展台巧妙還原了曲水流觴的場面。宋青白釉瓜棱執壺、建窯黑釉盞、醬釉盞托等文物，宛若「漂」在水上。