石家莊打造冀台聯 發揚傳統文化

聯合報／ 林昉柔／河北報導
冀台聯文化產業園理事長趙洪濤（左）於園區介紹導覽。圖／台商優市網提供
冀台聯文化產業園理事長趙洪濤（左）於園區介紹導覽。圖／台商優市網提供

「石家莊是一座被鐵路拉來的城市。」河北省石家莊市，作為交通樞紐，近年來在城市發展與變遷中，不斷地展現城市規劃與建設的力量；與此同時，石家莊在不斷向前的腳步中，助力傳統工藝與非遺文化的傳承。

在現代城市規劃上，能在石家莊城市規劃館見到，面積7000平米的空間中，展示了城市發展變遷的過程。

每個展區利用高科技、智能化的技術，從多角度、多方面地展示石家莊城市的過去、現在和未來，直觀地讓遊客感受到石家莊的進步與改變，能夠透過城市模型，沿著滹沱河，一覽井然有序的城市規劃，帶動沿岸的發展。

除了現代城市建設，石家莊尤為注重傳統文化的傳承與交流。

在石家莊城區，有一座冀台聯文化產業園，建立於2018年，由河北省冀台經濟貿易促進會發起成立，以冀台經貿文化交流、非遺傳承教育以及傳統文化創新創意為主軸，以「基地＋營地」模式發揚傳統文化。

冀台聯文化產業園理事長趙洪濤介紹道，在2020年打造文創中心，以傳統文化創新創意為核心，挖掘地域歷史的文化元素，創意落地文化IP、農特產品、地域傳統河文化產品，定期舉辦文創產品展覽、文創大賽等，活絡文創產品加快成果轉化，「服務廣大文創工作者、企業和非遺傳承人，讓文創產品走進百姓生活，進入百姓家庭。」

他表示，冀台聯初期定位為台灣青年孵化園區，幫助台商、台青創業就業，目前在河北的台商、台青以文創產業為主，部分做農旅產業，在交流方面，他表示，冀台兩地交流仍在持續，「目前雖受疫情影響，但仍可透過線上互動交流，線下的話，石家莊的台商、台屬仍保持舉辦相關活動與座談，涵蓋工作經營、生活等相關主題。」

從城市建設與文化傳承上，能見到石家莊這座城市，在邁向現代城市的進程中，不斷地在傳統與創新中碰撞出新的火花。

文創產業 傳統文化

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