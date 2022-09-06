四川規模6.8地震 印證了「大旱之後必有大震」？

四川多地今年出現嚴重乾旱。9月1日，貴州省地質環境監測院發表一篇文章指出，「大旱之後必有大震」的說法最早可追溯到春秋戰國時期。不料，5日四川瀘定縣就發生規模6.8強震，讓所謂「旱震理論」再度受到關注。

貴州省地質環境監測院微信公眾號《貴州地災防治》9月1日刊載題為《話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？》的文章稱，「大旱之後必有大震」的說法最早可以追溯到春秋戰國時期。

左丘明撰寫的國別體著作《國語》中記載：周幽王二年（公元前780年），涇、渭、洛三條河川枯竭，西周都城鎬京（今陜西西安）發生地震，岐山發生崩塌。這次地震造成的破壞很大。

文章並列出：1972年大陸華北地區遭遇大旱，三年半後，1976年唐山發生了規模7.8大地震；1986年雲南遭遇嚴重乾旱，兩年後，雲南瀾滄發生了規模7.6地震，雲南耿馬發生規模7.2地震；2004年，秘魯遭遇十年一遇大旱，三年後，2007年秘魯中部海岸發生了規模8的超級強震；2006年重慶遭遇百年不遇的特大旱災，兩年後，2008年四川汶川發生規模8強震。

中新網指出，中國地質學家耿慶國系統研究大旱與地震之間的關係，提出「旱震理論」。他認為，「凡發生過規模6以上大型地震的區域，在地震發生之前的1至3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害。乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，那麼之後所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。」

對此，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，耿慶國的理論本身有較為複雜的研究指標、研究要素和研究方法，不能用一句「大旱之後必有大震」來標簽化、簡單化理解，更不能在一次地震發生後來過分放大傳播這句話。在地震預報領域，也不能以一種氣象事件來簡單進行地震預測、預報。

雖然目前學術界對於乾旱和地震的關係尚無定論，但孫士鋐說，「有一點我認為是可以肯定的，即我們感受到的氣候變化和地球內部的地殼運動肯定有關聯。」

對於地震發生的規律性研究，孫士鋐表示，地震在空間上具有相對集中性的特徵，地震在時間上也有相對的活躍期和平靜期之分。

「比如，一個時段集中在四川地區，一個時段集中在甘青地區，一個時段集中在華北地區等等，從全球來看，還有環太平洋地震帶、歐亞地震帶等等」；「我們說四川地震多發，也只能說它在一段時間內多發，我們說華東華南地震較少，但也不能保證未來一百年，這一地區就肯定不發生地震。」

孫士鋐表示，從地震研究來說，這種規律性現象較為明顯，但要想科學解釋這些規律性現象，目前依然比較困難。