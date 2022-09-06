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成都持續封城中 萬一發生地震民眾能出門避難嗎？

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震導致電力供應受損，圖為瀘定縣磨西鎮的受災民眾在臨時安置點為手機充電。新華社
四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8地震導致電力供應受損，圖為瀘定縣磨西鎮的受災民眾在臨時安置點為手機充電。新華社

距成都226公里的四川甘孜州瀘定縣5日發生規模6.8強震，目前已知造成46人死亡、16人失聯、146人輕重傷。據報導，地震發生時成都震感強烈，但目前成都仍在封城中，民眾被要求「原則上居家」。不少成都市民因此擔心，萬一成都也發生地震怎麼辦？

原訂1日至4日封城四天的成都，4日晚間又公告，自5日零時起至7日24時再封三天，居民「原則上居家」。這段期間，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，單獨外出1次就近採買生活物資，外出時間需控制在2小時內。

但在瀘定縣5日發生規模6.8的地震後，不少成都市民關心，萬一成都也發生地震，民眾必須待在家裡還是能到戶外避難？

對此，成都衛健委微信公眾號《成都健康》5日深夜發布一份問答表示，疫情防控期間，發生地震、火災、洪水等對市民群眾生命造成傷害的災害時，應優先保障市民群眾生命安全。條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

地震 疫情 封城

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