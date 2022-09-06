四川地震罹難人數增至46人 另有16人失聯、146人輕重傷

據中新社6日零時許發布的最新報導，四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生6.8級地震，截至5日20時30分，已知造成46人死亡、16人失聯，另有重傷64人，輕傷82人。截至目前，甘孜州、雅安市共臨時避險轉移安置5萬餘人。

地震還造成當地道路、通訊、電力受損。報導稱，經初步排查，在道路方面，國道318、國道108、省道217受損阻斷，目前正在緊急搶通中。震區附近農村公路受損嚴重。

通信方面，地震累計造成289處基地台受到影響，累計光纜受損55公里，通信中斷業務影響人數3.5萬戶，已搶通恢復基地台7個，無通信全阻鄉鎮。

地震同時造成當地4萬3,158戶用戶停電，目前，部分線路、變電站已恢復。但房屋倒塌受損及其他行業受損情況仍在進一步調查統計中。

四川省地震局指出，本次地震為「走滑型地震」，震中距離鮮水河斷裂約4公里。截至5日20時，共發生3.0級及以上餘震6次，其中4.2級1次、3.0至3.9級5次。