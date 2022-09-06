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山西晉中／喬家大院 北方建築的一顆明珠

聯合報圖／本報山西晉中傳真／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
喬家大院：皇家有故宮，民宅看喬家。 圖／本報山西晉中傳真
喬家大院：皇家有故宮，民宅看喬家。 圖／本報山西晉中傳真

「皇家有故宮，民宅看喬家。」山西祁縣喬家堡村的喬家大院，又名「在中堂」，是清代勒名商業金融家喬致庸的宅第。作為晉商第一院、晉商文化傳承地，喬家大院記錄著喬家幾百年來的興衰，沉澱著祖輩們幾百年來的晉商精神，被稱為「北方建築的一顆明珠」。

大院始建於清乾隆二十年，由在中堂、德興堂、保元堂、寧守堂和喬家花園「四堂一園」組成。後又經多次增修， 分6座大院，內套20座小院，313間房屋。從高空俯視，整個院落布局很像一個大吉大利的「囍」字。

喬家大院明樓院。 圖／本報山西晉中傳真
喬家大院明樓院。 圖／本報山西晉中傳真

大院形如城堡，建築布局恢宏大氣，磚雕、木雕、石雕精美絕倫，楹聯匾額寓意深刻，處處散發著山西大院獨有的內斂氣質和雅致情調，代表了康乾盛世之時，民間技藝的高超水準，也見證了喬氏家族曾經的繁華與鼎盛，是晉商文化的精髓所在。

大院的每一個建築構件，都是精美的藝術品，精緻的彩繪和巧奪天工的磚雕、木雕、石雕等俯仰可見，異彩紛呈。裝飾題材十分廣泛，圖案造型獨特，寓意吉祥。裝飾工藝運用多樣的形式和手法，採用豐富的想像力和表現力，化俗為雅，或諧音，或明示，或暗喻，以景寄情，莊重典雅，具有強烈的生活趣味，且蘊含著豐富的思想內涵；既保持了建築的實用功能，又起到了美觀的作用，集實用與藝術為一體，是不可多得的文化、文物瑰寶。

建築 故宮 文物

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