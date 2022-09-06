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湖南中歐班列 開行逾三千列

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據長沙海關消息，自2016年中歐班列統一品牌標識以來，截至今年8月23日，湖南省累計開行中歐班列3035列，發運進出境集裝箱21.3萬個，共開行常態化線路14條，通達亞歐近100個城市。

新華社報導，近年來，湖南省中歐班列逐步實現高質量、可持續發展，班列開行數量快速增長，主要出口貨物為生活用品、工程機械設備、電子產品、家具、汽車及汽車零配件等，主要進口貨物為板材、新聞紙、奶粉等。

為支持中歐班列發展，暢通鐵路物流通道，長沙海關不斷優化監管方式，目前，長沙海關已在湖南全面推廣中歐班列出口貨物「提前申報」，今年1至7月，湖南中歐班列出口整體通關時間壓縮至不到10分鐘；簡化中歐班列出口企業隨附單證，出口報關單免於提交合約、發票、裝箱清單、載貨清單；支持企業艙單歸併，減少報關次數；允許中歐班列貨物通過多程轉關辦理海關手續，確保沿線進口通關一體化及中歐班列站點分段轉關暢通；在長沙國際鐵路港實施「鐵路快通」和「出口直裝」等便利模式，大幅減少企業物流環節和各項成本，提高班列吞吐能力。

此外，長沙海關還大力支持中歐班列與湖南特色產業及需求深度融合，先後開行裝備製造、自貿試驗區等定制化特色專列。

海關 自貿試驗區

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