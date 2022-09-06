大陸慢火車翻山越嶺 低票價載農民謀生

每年七至九月，雲南野生菌大量上市。上午8點45分，列車準時到達位於雲南嵩明縣的小新街站，50歲的菜農陳興菊背著一整簍野生菌，單肩挎包上拴著收款二維碼快速登上了昆明至紅果5652/1次「慢火車」，前往距離最近的大型蔬菜交易地曲靖。

中新社報導，小新街現屬牛欄江鎮，自二十世紀四十年代叙昆鐵路建設時就設立車站，周邊因鐵路而興。30年前，陳興菊在火車窗外向乘客叫賣五分錢的瓜子，如今她乘坐「慢火車」賣菜，火車給如她一般的沿線居民帶來了謀生之路。

5652/1次列車的前身自20世紀80年代初運行，如今這趟列車單程運行261公里，從昆明站出發，穿越雲貴高原的崇山峻嶺，沿途停靠6個客運站和10個乘降所，行駛近6小時到達貴州省紅果站，全程票價僅為36.5元（人民幣，下同），屬於公益性質列車。

從綠皮火車的悠然緩行，到復興號的風馳電掣，雲南從中國路網的邊陲末梢，走向聯通內外的區域樞紐。進入高鐵時代，有四趟「慢火車」仍在雲貴高原上翻山越嶺，在蜿蜒曲折的鐵路線上逢站必停，是沿線居民生活、出行、買賣、讀書、婚嫁時最經濟、便捷的出行工具之一。

「更新換代後的慢火車最高時速達到120公里每小時，只因停靠沿線多個站點而變慢。」值乘此趟列車7年的昆明客運段列車員何晶是沿線菜農們的老熟人，她觀察到，慢火車的常客以年齡50以上的中老年人居多，隨著經濟的發展，沿線村莊的年輕人外出求學、務工，在家的老人自食其力，通過鐵路將時鮮果蔬賣出去，這個季節最常見到的就是野生菌。

嵩明縣牛欄江鎮黨委副書記陳勛銘表示，小新街居民的收入主要靠種植烤煙、蔬菜、油菜籽等經濟作物，慢火車過境給當地鄉村振興注入動力，不但將村民的農產品帶出去，脫貧致富，還吸引了體驗慢火車的年輕人走進鄉村，促進當地旅遊經濟發展。