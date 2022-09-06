高溫乾旱 大陸大閘蟹個小量少價高

再過幾天就是中秋節了，「秋風起、蟹腳癢」，又到了吃大閘蟹的季節，但今年大陸大閘蟹恐將面臨「個小、量少、價格高」的格局。

央視財經報導，中秋節向來是大閘蟹銷售的旺季，經歷過今年夏天持續的高溫乾旱天氣，大閘蟹的生長情況並不佳。在江蘇南京農副產品物流中心水產區，不論展示區還是批發區，雖然都有大閘蟹的身影，但個頭普遍偏小，市場供貨量也明顯減少。尤其是公蟹，目前可以對外賣的還是以沒有完成最後一次蛻殼的「六月黃」為主。

商戶們表示，今夏高溫影響到了大閘蟹的生長，導致上市期延後。再加上今年中秋節相較往年提前了很多，因此出現了節前供貨緊張的現象。目前大閘蟹批發價格比往年貴了不少。

江蘇南京農副產品物流中心大閘蟹黃姓經營戶表示，現在二兩母蟹的價格平均在一斤65元（人民幣，下同）左右，二兩半的一斤在85元左右，三兩的公蟹品質好的一斤在75元左右，大的調不到貨，120元一斤都調不到。

另一名王姓大閘蟹經營戶表示，大規格的螃蟹還是不多，價格和去年同期比，大規格的價格基本翻了一倍，小規格的螃蟹上漲50%。

在蘇州吳江，蟹農陳建生表示，他養蟹18年，今年確實更難更累。另一位蟹農表示，今年螃蟹存活率各方面，都低了一點、長得也小一點。

不過，專家指出，雖然今年大閘蟹總產量會有所減少，但是品質上反而相對會好一些。江蘇蘇州市吳江區水產技術推廣站技術員顧玲玲表示，因為高溫天氣死掉了一批螃蟹，剩下的一批就是「精兵強蟹」了，規格產量會減小，但是品質應該還是滿好的。