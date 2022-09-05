陸武漢有震感遭駁謠言 四川地震已超過30人死亡

四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生6.8級地震，道路、通訊、房屋等受損情況嚴重。根據人民日報報導，截至21時10分，四川甘孜瀘定縣6.8級地震造成人員死亡已超過30人，甘孜州抗震救災指揮部決定調整州級地震應急回應為一級。

據極目新聞報導，多位武漢市民反映，他們在武漢也感受到了震動。在多個網路平台上，也發現有網友表示「我在江漢區上班，公司位於17樓，有震感」。

對此，武漢市應急管理局（武漢市地震局）地震專家表示，此次四川瀘定地震震中距武漢約1100公里，武漢市無震感，對市民正常生產生活不會產生影響。

據武漢市應急管理局高級工程師曾柯表示，這次地震發生在龍門山斷裂帶。近年來這一斷裂帶地震頻發，2008年的汶川地震和2013年的蘆山地震都在這條斷裂帶上。從地震區域構造來看，這次瀘定地震仍可以看作是汶川大地震的餘震之一。

瀘定地震發生後，湖北襄樊等地有震感報告，武漢由於距離較遠，同時不在同一個地震地質構造單元，因此這次瀘定地震對武漢沒有實質性的影響。

中新網報導，據四川雅安市石棉縣交通部門透露，經過全力奮戰，截至5日晚間22時左右，受瀘定6.8級地震影響而中斷的石棉境內國道108線救援道路已全線搶通，先鋒至新民、省道217線石棉縣城至新民也已搶通。其餘境內救援通道，正在連夜搶通中。