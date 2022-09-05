快訊

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

新北永和4年內發生3起分屍案 地方人哀嘆：到底怎麼了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸武漢有震感遭駁謠言 四川地震已超過30人死亡

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
截至5日晚間22時左右，受瀘定6.8級地震影響而中斷的石棉境內國道108線救援道路已全線搶通。圖／中新網
截至5日晚間22時左右，受瀘定6.8級地震影響而中斷的石棉境內國道108線救援道路已全線搶通。圖／中新網

四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生6.8級地震，道路、通訊、房屋等受損情況嚴重。根據人民日報報導，截至21時10分，四川甘孜瀘定縣6.8級地震造成人員死亡已超過30人，甘孜州抗震救災指揮部決定調整州級地震應急回應為一級。

據極目新聞報導，多位武漢市民反映，他們在武漢也感受到了震動。在多個網路平台上，也發現有網友表示「我在江漢區上班，公司位於17樓，有震感」。

對此，武漢市應急管理局（武漢市地震局）地震專家表示，此次四川瀘定地震震中距武漢約1100公里，武漢市無震感，對市民正常生產生活不會產生影響。

據武漢市應急管理局高級工程師曾柯表示，這次地震發生在龍門山斷裂帶。近年來這一斷裂帶地震頻發，2008年的汶川地震和2013年的蘆山地震都在這條斷裂帶上。從地震區域構造來看，這次瀘定地震仍可以看作是汶川大地震的餘震之一。

瀘定地震發生後，湖北襄樊等地有震感報告，武漢由於距離較遠，同時不在同一個地震地質構造單元，因此這次瀘定地震對武漢沒有實質性的影響。

中新網報導，據四川雅安市石棉縣交通部門透露，經過全力奮戰，截至5日晚間22時左右，受瀘定6.8級地震影響而中斷的石棉境內國道108線救援道路已全線搶通，先鋒至新民、省道217線石棉縣城至新民也已搶通。其餘境內救援通道，正在連夜搶通中。

地震 武漢

延伸閱讀

疫情不讓出門地震不讓在家 四川人苦中作樂

四川6.8級地震 已造成7人死亡

陸外交部新任發言人毛寧 四川樂山市副市長轉任

四川瀘定縣發生規模6.8地震 成都震感強烈

相關新聞

四川6.8級地震 遇難人數升至21人

四川甘孜州瀘定縣５日12時52分發生6.8級地震，道路、通訊、房屋等受損情況嚴重，根據央視報導，截至19時18分，遇難人...

疫情不讓出門地震不讓在家 四川人苦中作樂

「疫情、高溫、限電：三缺一。地震：我來了。」四川最近災難不斷，先是高溫限電，繼而爆發疫情，成都「封城」多日，今天甘孜州瀘...

騰訊遊戲：中秋假期間未成年人只能玩4小時

騰訊旗下騰訊遊戲5日公布今年中秋節假期前後未成年人限玩時間，指出未成年人在整個假期能打遊戲的時間最多4個小時。

雙胞胎在媽媽肚裡互毆⋯出生還全身瘀青 醫學專家一看嘆氣了

雙胞胎在媽媽肚子裡「互毆」？大陸湖南一名媽媽曝光超音波畫面，雙胞胎不只在她的腹中拳腳相向，竟還真的「負傷出生」，雙胞胎全身到處都是瘀青。影片曝光後引起網友熱議，但最後卻被醫學專家狠狠打臉。 綜合

陸武漢有震感遭駁謠言 四川地震已超過30人死亡

四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生6.8級地震，道路、通訊、房屋等受損情況嚴重。根據人民日報報導，截至21時10分，四...

訓練AI人臉識別 中國河南用食油騙取人臉數據

美媒記者進入中國河南偏鄉調查發現，當地以食用油騙取民眾人臉數據以訓練人工智能人臉識別演算法使監控更全面。藉由人臉識別監控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。