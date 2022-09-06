山西晉中／忠孝文化之源介休綿山 晉商文化起點榆次老城

介休綿山，春秋晉國介子推攜母隱居於此。圖／本報山西晉中傳真 距離介休市區20公里的綿山，最高海拔2571公尺，集山光水色、文物勝蹟、佛寺道觀於一體，因自然景觀奇險秀，和春秋晉國介子推攜母隱居被焚於此而著稱。

唐代詩人韋莊曾寫道：「滿街楊柳綠絲煙，畫出清明二月天。」每到清明時節，民眾到介休，上綿山，追根溯源，回望2600多年前那悲壯一幕，已成為後人尋訪「忠孝文化」最好的方式；也因此讓寒食清明文化，在華夏兒女心中生生不息，代代相傳。

據史書記載，春秋時期晉文公親去綿山尋訪大臣介子推，請他出來做官，介子推避而不見。晉文公便火燒綿山，以為這樣，介子推一定會和老母親出來。但是，介子推寧死不肯出山，結果和老母親相擁，被大火燒死在一棵大樹下。介子推忠君赴義、鄙棄功名利祿的氣節，流芳百世。

登綿山緬懷介之推，要尋訪晉中的根，千年古城－榆次老城，不可不去。

晉商文化起始點：榆次老城。圖／本報山西晉中傳真 榆次老城之市樓。圖／本報山西晉中傳真

榆次老城位於晉中市榆次區，是「三晉旅遊第一站」、「晉商文化起始點」。老城始建於隋開皇二年，迄今已有1400年的歷史。老城內有城隍廟、縣衙、文廟、鳳鳴書院、明清商業街、市樓、思鳳樓、清虛閣、西花園、遺址公園和褚尚書院等眾多歷史古蹟和人文景觀。建築斗拱交錯、重簷飛翹，組成了廟、市、街、景合一特有的明清風格。 榆次老城之鳳鳴書院文昌閣。圖／本報山西晉中傳真 榆次老城之城隍廟。圖／本報山西晉中傳真

城隍廟是大陸保存最完整的城隍廟之一，始建於元至正二十二年。廟內主殿建築結構精巧細緻，主殿前有玄鑒一座，高達25公尺，頗為壯觀，1999年被世界歷史文化遺址保護基金會公布為「全球最精美的古建築」之一。