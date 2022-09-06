聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西晉中／忠孝文化之源介休綿山 晉商文化起點榆次老城

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
介休綿山，春秋晉國介子推攜母隱居於此。圖／本報山西晉中傳真
介休綿山，春秋晉國介子推攜母隱居於此。圖／本報山西晉中傳真

介休綿山，春秋晉國介子推攜母隱居於此。圖／本報山西晉中傳真
介休綿山，春秋晉國介子推攜母隱居於此。圖／本報山西晉中傳真
距離介休市區20公里的綿山，最高海拔2571公尺，集山光水色、文物勝蹟、佛寺道觀於一體，因自然景觀奇險秀，和春秋晉國介子推攜母隱居被焚於此而著稱。

唐代詩人韋莊曾寫道：「滿街楊柳綠絲煙，畫出清明二月天。」每到清明時節，民眾到介休，上綿山，追根溯源，回望2600多年前那悲壯一幕，已成為後人尋訪「忠孝文化」最好的方式；也因此讓寒食清明文化，在華夏兒女心中生生不息，代代相傳。

據史書記載，春秋時期晉文公親去綿山尋訪大臣介子推，請他出來做官，介子推避而不見。晉文公便火燒綿山，以為這樣，介子推一定會和老母親出來。但是，介子推寧死不肯出山，結果和老母親相擁，被大火燒死在一棵大樹下。介子推忠君赴義、鄙棄功名利祿的氣節，流芳百世。

登綿山緬懷介之推，要尋訪晉中的根，千年古城－榆次老城，不可不去。

晉商文化起始點：榆次老城。圖／本報山西晉中傳真
晉商文化起始點：榆次老城。圖／本報山西晉中傳真
榆次老城之市樓。圖／本報山西晉中傳真
榆次老城之市樓。圖／本報山西晉中傳真

榆次老城位於晉中市榆次區，是「三晉旅遊第一站」、「晉商文化起始點」。老城始建於隋開皇二年，迄今已有1400年的歷史。老城內有城隍廟、縣衙、文廟、鳳鳴書院、明清商業街、市樓、思鳳樓、清虛閣、西花園、遺址公園和褚尚書院等眾多歷史古蹟和人文景觀。建築斗拱交錯、重簷飛翹，組成了廟、市、街、景合一特有的明清風格。

榆次老城之鳳鳴書院文昌閣。圖／本報山西晉中傳真
榆次老城之鳳鳴書院文昌閣。圖／本報山西晉中傳真
榆次老城之城隍廟。圖／本報山西晉中傳真
榆次老城之城隍廟。圖／本報山西晉中傳真

城隍廟是大陸保存最完整的城隍廟之一，始建於元至正二十二年。廟內主殿建築結構精巧細緻，主殿前有玄鑒一座，高達25公尺，頗為壯觀，1999年被世界歷史文化遺址保護基金會公布為「全球最精美的古建築」之一。

城隍廟 建築 遺址

延伸閱讀

八連溪上的珍珠 三芝紅葉谷瀑布、內柑宅古道 順遊八連溪水車公園 好像日本漫畫場景

大甲都城隍爺回駕 有史以來首次停駕大甲警分局前

「城隍爺會為2人做主！」台南城隍夜巡直衝殉職警派出所 網友感動垂淚

全台特有府城縣城隍廟「夜巡抓鬼」 廟方申列市定民俗

相關新聞

四川瀘定6.8強震 已知逾30死

大陸四川省甘孜藏族自治州瀘定縣昨天中午發生規模六點八地震，震源深度十六公里，部分道路、通訊、水、電中斷，救援工作持續進行...

軒嵐諾強襲 浙江撤31萬人

颱風軒嵐諾持續影響中國大陸多個沿海省市，並造成災情。浙江昨已轉移、安置逾卅一萬人，上海啟動防汛防颱三級響應，部分地鐵停運...

高溫乾旱 大陸大閘蟹個小量少價高

再過幾天就是中秋節了，「秋風起、蟹腳癢」，又到了吃大閘蟹的季節，但今年大陸大閘蟹恐將面臨「個小、量少、價格高」的格局。

大陸慢火車翻山越嶺 低票價載農民謀生

每年七至九月，雲南野生菌大量上市。上午8點45分，列車準時到達位於雲南嵩明縣的小新街站，50歲的菜農陳興菊背著一整簍野生...

山西晉中／喬家大院 北方建築的一顆明珠

「皇家有故宮，民宅看喬家。」山西祁縣喬家堡村的喬家大院，又名「在中堂」，是清代勒名商業金融家喬致庸的宅第。作為晉商第一院、晉商文化傳承地，喬家大院記錄著喬家幾百年來的興衰，沉澱著祖輩們幾百年來的晉商精神，被稱為「北方建築的一顆明珠」。

山西晉中／忠孝文化之源介休綿山 晉商文化起點榆次老城

距離介休市區20公里的綿山，最高海拔2571公尺，集山光水色、文物勝蹟、佛寺道觀於一體，因自然景觀奇險秀，和春秋晉國介子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。