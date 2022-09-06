山西晉中／平遙推光漆器 指尖上的民間工藝

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
平遙推光漆器，薛生金大師作品《唐宮伎樂圖》。圖／本報山西晉中傳真
平遙推光漆器，薛生金大師作品《唐宮伎樂圖》。圖／本報山西晉中傳真

有一種流光溢彩、精緻典雅的名貴工藝品，從唐代開元年間至今，歷經1300多年的漫長歲月而愈發光彩耀目，它就是指尖上的民間工藝－平遙推光漆器。

平遙推光漆器與北京金漆、福建脫胎、揚州點螺，並稱為大陸四大知名漆器，興於唐朝，盛於明清，至清中葉，平遙城內加工漆器的店鋪多達14家，達到極盛。至今，平遙縣有從事漆器生產經營的有310餘戶。

推光漆，因在漆胎上以手掌反覆推磨、推出光澤而得名，整個工藝流程全部依靠手工完成。平遙漆器所以名貴，就在於「漆」和「藝」完美結合、與眾不同，堪稱一絕。

平遙推光漆器之百貓戲春圖圖／本報山西晉中傳真
平遙推光漆器之百貓戲春圖圖／本報山西晉中傳真

一絕為「漆」，是漆樹上分泌出來的天然大漆。採用天然大漆髹飾，外觀古樸雅致，繪飾金碧輝煌，手感細膩滑潤，具有鮮明的地方特色和藝術價值。二絕為「藝」，漆器上彩繪古稱「髹漆」，即用漆描畫、裝飾。與現代工藝相比，平遙推光漆器從畫面創作到最後的修整，全部由民間藝人手工完成，工藝流程為11道大工序、62道細分步驟。

平遙推光漆器具有工藝精細、富麗典雅、堅實耐磨、久不褪色、不怕潮濕、不怕火燙、不變樣走形等顯著特點，有極高的使用價值、欣賞價值、收藏價值和文化價值。

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