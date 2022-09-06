山西晉中／世界文化遺產 平遙古城

「一座晉中城，半部中國史」，晉中市，因地處山西中部而得名，東臨太行山，西傍汾河水，有悠久厚重的歷史文化。晉中平遙縣的平遙古城，是中國銀行業的發源地，是中國漢民族地區現存最為完整的古縣城。1997年，聯合國教科文組織評定其為世界文化遺產。 平遙古城迎薰門城門樓。圖／本報山西晉中傳真

平遙古城坐落在晉中平原，是中國大陸目前唯一以整座古城申報世界文化遺產獲得成功的古縣城。古城始建於西周宣王時期，為西周大將尹吉甫駐軍於此而建。它走過2800多年風霜雨雪，擁有縱橫交錯100多條大街小巷、20多座古寺廟、4000幢古民居。從高空俯瞰古城，如一隻巨大的神龜趴伏於地。

古城的格局設計別具匠心，南邊是柳根河，南城牆沿河蜿蜒而築。設計者將南城門置於城牆東南，北門甕城西北角設計為鈍角，並呈捲曲狀，使神龜的四肢彎曲呈爬行狀。望著近在眼前的柳根河，神龜頭朝東搖、尾向西擺，形態活靈活現。

為了不讓神龜溜走，帶走當地的如意風水，古人在下東門外修建關城，把神龜因掙脫拉直的一隻腳（下東門）死死套住，又用繩索繫在城東12華里的麓台塔上。平遙古城的東西四座甕城裡外門皆呈90度，唯下東門是直線，借此象徵神龜向前爬行。4大街、8小街，72條蚰蜒巷，猶如龜背紋圖，構成城內四通八達、井然有序的通行網路，體現出天人合一的思想。 平遙縣署。圖／本報山西晉中傳真

古城以南大街為中軸線，城東有城隍廟，城西有平遙縣署，城左立文廟、城右立武廟，東道觀西佛寺，對稱布局；城內外有各類遺址、古建築300多處，街道商鋪都體現歷史原貌，被稱作「研究中國古代城市的活樣本」。 平遙古城城牆，隔開古今。圖／本報山西晉中傳真 平遙古城，四省通衢。圖／本報山西晉中傳真