疫情不讓出門地震不讓在家 四川人苦中作樂

「疫情、高溫、限電：三缺一。地震：我來了。」四川最近災難不斷，先是高溫限電，繼而爆發疫情，成都「封城」多日，今天甘孜州瀘定縣又發生6.8級地震，連成都也有震感。網友紛紛編段子（笑話），苦中作樂，笑自己「疫情不讓出門、地震不讓在家，是趕盡殺絕！」

據星島網，微博、微信馬上出現據稱是四川人編造的段子，自我調侃，苦中作樂。在新浪微博上可見：

段子1：「地震來了，我的第一反應竟然不是跑不是躲，而是下意識去保護我的手機，我可能是怕房子垮了，人被活埋，救援來了，由於我無法出示綠碼和核酸，他們挖都不挖我。」

段子2：「請各位嚴格執行防疫要求：一家人只能跑一個人，一次只能跑兩個小時。」

段子3：「上聯 ：疫情不讓出門 下聯 ：地震不讓在家 橫批 ：趕盡殺絕」

段子4：「生於四川，死於四川。房子不倒，老子不跑。房子一倒，一路走好。一切交給命運，地震大省要有骨氣。八級以下不要開腔，人家要笑話咱們！」