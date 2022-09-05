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四川6.8級地震 已造成7人死亡
發生在今天（5日）中午的四川甘孜州6.8級地震，目前已知造成7人死亡，震央地區的瀘定縣磨西鎮已有多處房屋倒塌，多處道路中斷，當局已調派救援人員前往。
人民網引述甘孜州人民政府新聞辦消息，9月5日12時52分，四川省甘孜州瀘定縣磨西鎮附近發生6.8級地震，震源深度16公里。
甘孜州抗震救災指揮部立即啟動Ⅱ級應急回應。州級相關部門立即進入應急狀態，並派出武警消防、醫療救治、通訊電力、交通保暢等救援力量635人開展搶險工作。300名救援隊伍已到達震中，救援通道已搶通一條，已派出無人機偵查，個別房屋有受損情況。
目前，地震已導致7人死亡。震央磨西鎮、燕子溝鎮通信中斷，得妥鎮山體滑坡與房屋受損嚴重，冷磧鎮道路中斷，甘孜、雅安等地部分變電站和輸電線路故障。
四川省地震局地震專家綜合分析認為，此次地震震中位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，為主震─餘震型地震，根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等資料，近期原震區發生更大地震的可能性不大，餘震活動仍將持續一段時間。
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