四川6.8級地震 已造成7人死亡

雙胞胎在媽媽肚子裡「互毆」？大陸湖南一名媽媽曝光超音波畫面，雙胞胎不只在她的腹中拳腳相向，竟還真的「負傷出生」，雙胞胎全身到處都是瘀青。影片曝光後引起網友熱議，但最後卻被醫學專家狠狠打臉。 綜合

2022-09-05 16:27