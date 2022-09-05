雙胞胎在媽媽肚裡互毆⋯出生還全身瘀青 醫學專家一看嘆氣了

雙胞胎在媽媽肚子裡「互毆」？大陸湖南一名媽媽曝光超音波畫面，雙胞胎不只在她的腹中拳腳相向，竟還真的「負傷出生」，雙胞胎全身到處都是瘀青。影片曝光後引起網友熱議，但最後卻被醫學專家狠狠打臉。

綜合陸媒報導，這位媽媽在社群網站分享一段雙胞胎在腹中「互毆」的超音波影片，影片中的雙胞胎拳腳相向，看來互不相讓，同時媽媽的肚皮也有明顯地胎動。直到雙胞胎出生後，果然全身到處是瘀青，讓這位媽媽哭笑不得，直呼「這些印記可是你們自己出生時就有的，長大了可別怪媽媽」。

然而，這段在微博爆紅的影片引起醫學專家質疑造假，微博主「許超醫生」就轉發該影片打臉這位媽媽，他首先質疑該影片是經過快轉處理，讓畫面看來像是兩人在互毆，且這段影像源自網路，並非她所提供的。

一位媽媽分享雙胞胎在肚子裡「互毆」的超音波畫面，未料出生後還真的全身瘀青，這段影像在微博引起廣大網友熱議。 圖擷自微博

此外，許超醫生也解釋道，雙胞胎在子宮內的動作基本上都是無意識的，且在羊膜囊及羊水的緩衝下，不太可能對另一方造成傷害。他舉例，單羊膜囊雙胞胎確實有可能有身體接觸，但出現單羊膜囊雙胞胎的機率僅佔自然懷孕的0.01%，佔所有雙胎妊娠的1%，可說是微乎其微。

胎兒身上的「瘀青」則是先天性真皮黑色素細胞增多症所致，俗稱為蒙古斑（胎記的一種），是新生兒常見的色素性病變，帶有直徑超過10公分、邊界不清的藍灰色斑點，經常出現在臀部、肩部、臉部或四肢曲面處。高達85%以上亞洲新生兒出現蒙古斑，該症狀不會惡化，且會在出生後1至2年內消退，直到6至10歲時多數患者已痊癒，唯3%的患者會持續至成年。

事後，這位媽媽向《極目新聞》承認她所發布「雙胞胎打架」的內容是搬運影片，原只是想娛樂大眾，未料竟被廣大網友當真，目前她已將該影片刪除，對於被醫學專家出面打臉，她也只簡單回應「給大家科普，挺好的」。