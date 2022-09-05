服貿會黑科技吸粉 元宇宙遊戲館場面火爆

2022年中國國際服務貿易交易會5日閉幕。值得注意的是國家會議中心和首鋼園兩大展區於3日-5日免費向公眾開放。包括足不出戶「環遊世界」、虛擬世界「復活」傳統文化、VR夜遊亮馬河多個場館吸引了大量觀眾打卡。其中，能夠互動體驗的高科技產品相關展區以及雲集了各國好物的國別展區，成為了最受歡迎的網紅打卡點。

據香港文匯網，帶上頭盔攀登珠穆朗瑪峰；虛擬世界裏360度無死角細看山海經神獸樣貌；在四面屏沈浸空間內觀看《圓明園千機秀》影片；坐進「蛟龍號」載人深海模擬體驗器，一鍵切換至深海；換上古裝在數實融合前門大街「慢坐書局」拍照打卡。本次服貿會設在首鋼園區的八個專題展中，文旅服務、通信和數位主題館以及元宇宙體驗館最受歡迎，人頭攢動。

走在元宇宙體驗館，處處可見大排長龍的情況。尤其是《颶風籃球》《貓咪大作戰》《型動節拍》《彈球高手》4款元宇宙遊戲體驗區，最少也要排上二十分鐘才能一試。實時沈浸式人機交互遊戲展示空間裏，數位觀眾正十分投入地打着籃球，球投進的那一刻，三面屏立刻響起了一片歡呼，配以絢彩燈光，彷彿身在比賽場館。更為神奇的是，這四款遊戲的體驗只需要人走進去就可以，無需穿戴很多設備，也被能系統捕捉到。

來北京陪孩子過中秋節的王姓夫婦，特意與全家人一起驅車兩小時，從東五環的通州趕到西六環的首鋼園。剛剛完成體驗的王先生對記者笑稱，感覺自己又年輕了。「科技進步的速度實在是太快了，做夢都想不到，有一天我能跟虛擬人互動。」

有了元宇宙技術的加持，宅男宅女也可以足不出戶環遊世界了。劉女士摘下VR眼鏡對記者稱，剛才在虛擬世界裏攀登了珠穆朗瑪峰，裏面都是360度環繞的，體驗感特別真實，有種身臨其境的感覺，彌補了疫情下無法自由出行的遺憾。

在完美世界展台，古色古香的牆面上「慢坐書局」幾個大字格外引人註目，觀眾在這裏換上古裝拍照打卡，可作為主角體驗影視劇中的故事情節，打破時間空間界限，體驗場景中建築與文化。線下通過與NPC（非玩家角色）進行互動使遊客沈浸於具有故事性、趣味性的遊覽體驗中。

圓明園拾光買賣街的沉浸式飛行體驗空間裏，畫質清晰逼真的《圓明園千機秀》影片，數位化呈現了鏤月開雲等經典場景，為觀眾帶來了一場沈浸式場景穿梭的視覺盛宴。