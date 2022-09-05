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四川瀘定縣發生規模6.8地震 成都震感強烈
據中國地震台網正式測定，9月5日12時52分在四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，震源深度16千米，震中位於北緯29.59度，東經102.08度。震中5公里範圍內平均海拔約2684米。目前還沒有傷亡報告，成都市震感強烈。
據央視網，根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共79次，最大地震是本次地震按震級大小前50次歷史地震分佈如圖。本次地震周邊5公里內的村莊有坪上、杉樹坪、半邊街、青石板、馬鞍腰、倒中橋，20公里內的鄉鎮有磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮。震中距瀘定縣39公里、距康定市47公里、距石棉縣48公里、距漢源縣62公里、距滎經縣78公里，距甘孜藏族自治州52公里，距成都市226公里。
瀘定縣隸屬於四川省甘孜藏族自治州，地處青藏高原向四川盆地過渡地帶，是進藏出川的必經之地，被譽為甘孜州「東大門」。瀘定屬典型的高山峽谷區，境內有貢嘎山、海螺溝冰川森林公園等著名景點，是川西重要的旅遊景區之一。 該縣面積2165平方公里，下轄4鎮8鄉，2014年人口約9萬，2014年GDP達19億元。
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