四川瀘定縣發生規模6.8地震 成都震感強烈

據中國地震台網正式測定，9月5日12時52分在四川甘孜州瀘定縣發生規模6.8地震，震源深度16千米，震中位於北緯29.59度，東經102.08度。震中5公里範圍內平均海拔約2684米。目前還沒有傷亡報告，成都市震感強烈。

據央視網，根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共79次，最大地震是本次地震按震級大小前50次歷史地震分佈如圖。本次地震周邊5公里內的村莊有坪上、杉樹坪、半邊街、青石板、馬鞍腰、倒中橋，20公里內的鄉鎮有磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮。震中距瀘定縣39公里、距康定市47公里、距石棉縣48公里、距漢源縣62公里、距滎經縣78公里，距甘孜藏族自治州52公里，距成都市226公里。