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中國雙胞胎肚內打架瘀青 醫師闢謠蒙古斑會消褪

中央社／ 台北5日電

中國一位母親近日上傳雙胞胎在肚裡打架出生後渾身瘀青影片，引發熱議；醫師出面闢謠指出，這屬於先天性的一種黑色素增多症，又叫做蒙古斑，會慢慢消褪，發布者已刪掉相關訊息。

近日一則雙胞胎在肚裡打架出生後渾身瘀青的消息受到中國網友熱議，發布者還上傳了胎動影片，相關內容則遭到了醫學專業人士質疑。

江蘇省婦幼保健院表示，雙胞胎在肚裡打架不大可能發生。大部分雙胞胎在媽媽肚子裡都由羊膜囊保護，相當於在兩個「房間」，再加上羊水的保護，胎兒不會受傷。

保健院指出，至於影片裡提到頭上疤痕，有可能是孩子缺鈣造成；出生後渾身瘀青，這種情況新生兒基本都有，屬於先天性的一種黑色素增多症，又叫做蒙古斑，會慢慢消褪。

另一名微博名為「許超醫生」的健康博主表示，雙胞胎在子宮裡的動作基本都是無意識的，伸手伸腳並不是在打架，而且隔著羊膜囊又有羊水的緩衝，幾乎不會給對方造成傷害。

他還提到，影片裡的雙胞胎影像來源，與他分享過的影像有雷同；胎動影片也無法確定是否來自上傳者本人。

目前發布者已刪掉相關訊息。中國網友們表示，影片很有趣，但網路消息最好還是要正確科普才好。

雙胞胎 蒙古

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