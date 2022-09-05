不滿長得像爸！6歲女童委屈大哭...超誠實「1句」引網爆笑

與爸爸長得太像，竟然是傷心源頭？內地江蘇宿遷一名6歲女童，因被人說長得像爸爸，竟然委屈向媽媽哭訴，更爆出一句誠實童言令網友爆笑大讚可愛：「為什麼我長得像爸爸，我是媽媽生的又不是爸爸生的，憑什麼要像爸爸？」爸爸知道後笑言「這個女如果不是長得像的話都不想要了」。

「一個世上爸爸都沒有好的！」這句驚人話語，出自該名江蘇宿遷6歲女童，此片段近日於內地網絡爆紅。從影片見到，女童哭著說「為什麼我長得像爸爸，我是媽媽生的又不是爸爸生的，憑什麼要像爸爸？」，更發出「哼」一聲又「扁嘴」，像鄙視爸爸似的。

媽媽向大陸媒體表示，那天因為家裏有朋友說女兒「跟爸長得還挺像的」，然後女兒就不開心了，「她就很委屈就哭了，就說不想像爸爸想像媽媽，她覺得像爸爸不好看」，認為自己媽媽生的，就應該像媽媽，更質問「歌曲裡面全部都是世上只有媽媽好，為什麼沒有世上只有爸爸好？小孩子們都喜歡唱世上只有媽媽好！」，直指「一個世上爸爸都沒有好的！」。

媽媽指出，爸爸「長得也還行」，平日對女兒也很好，陪伴時間比較多，「我心想妳爸如果看到妳這樣可要傷心死了」。媽媽又提到，爸爸知道後笑言「這個女如果不是長得像的話都不想要了。這個棉襖太漏風了，感覺冬天好像也不保暖了」。

影片引來網友熱議，大批網友被女童的童言童語逗樂融化，「真的會被妹妹笑死，這哭得原因也太可愛了」、「童言無忌，滿滿的愛意」、「孩子委屈的樣子太可愛了」、「哈哈哈哈笑死了，取決於像優點還是缺點」。也有網友感同身受，「我也像我爸，從小哭到大，畢竟我媽是校花級長相，我爸就…」、「我也是！我跟我爸的鼻子一模一樣」、「我家的也是這樣，別人一說長的像爸爸就哭，因為覺得爸爸太醜」。

另有網友同情爸爸，「求爸爸的心理狀態」、「趕快出個新歌《世上的爸爸也挺好》安慰一下爸爸們」。亦有網民認為似爸爸是她事，「親爸爸確認」。

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文章授權轉載自《香港01》