快訊

新台海危機後的抵抗？美國最新對台軍售的多層隱意

成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了

手機誤隨舊衣丟了！婦想取回竟倒栽蔥掉回收箱 幸好有手機自行報案獲救

貴陽全市部分區域實施臨時靜態管理

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貴陽市民在小區內做核酸檢測。（中新網）　
貴陽市民在小區內做核酸檢測。（中新網）　

貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過百人後，貴陽市五日宣布對全市部分區域實施臨時靜態管理，部分區縣走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家。

據中國網報導，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部星期一（9月5日）發佈通告稱，當前貴陽市疫情形勢複雜嚴峻，決定自9月5日零時起，除花溪區、花果園片區繼續實施全域臨時管控外，對全市部分區域實施臨時靜態管理，到9月8日24時止。

臨時靜態管理期間，全體居民居家，除到指定檢測點進行核酸採樣外，不得外出。有急危重患者、孕產婦、慢性病等就醫需求的，可向居住地社區申請，由社區立即聯繫車輛「點對點」接送。

臨時靜態管理區域將根據疫情發展和核酸檢測情況，分區有序解除管控措施。

貴陽市教育局也宣佈，從9月5日起，部分區縣實行「走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家」政策。

小學可通過自主線上教學、國家中小學智慧教育平台或空中黔課/雲上築課開展線上教學。

貴陽市副市長劉嵐星期天在新聞發佈會上通報，自8月31日發現一名無症狀感染者後，貴陽本輪疫情截至當日已累計發現104起陽性案例，且預計陽性數據還會持續增加。

據中國衛健委官網消息，貴州星期天新增一例本土確診病例及25例無症狀感染者。

貴陽市花溪區（經開區）西南環線，因靜態管理，路上沒有人和車。（中新網）　
貴陽市花溪區（經開區）西南環線，因靜態管理，路上沒有人和車。（中新網）　

疫情 返校 小學

延伸閱讀

基隆女中規畫「基隆遊憶思」特色課 率學生走讀在地

陸衛健委：開展「攻堅行動」推進各省「健康碼」互認

走讀42家口袋名單 市長林右昌《想入啡啡》分享浪漫私旅

中國疫情燒不停 多個省市中小學開學延期

相關新聞

不滿長得像爸！6歲女童委屈大哭...超誠實「1句」引網爆笑

與爸爸長得太像，竟然是傷心源頭？內地江蘇宿遷一名6歲女童，因被人說長得像爸爸，竟然委屈向媽媽哭訴，更爆出一句誠實童言令網友爆笑大讚可愛：「為什麼我長得像爸爸，我是媽媽生的又不是爸爸生的，憑什麼要像爸爸？」爸爸知道後笑言「這個女如果不是長得像的話都不想要了」。

軒嵐諾轉強 浙江寧波沿海水域進入Ⅰ級防颱

9月4日，據大陸寧波海事局消息，根據颱風動態和發展趨勢，該局決定從14時起寧波沿海進入Ⅰ級防颱應急響應，要求各有關單位和...

重慶組摩托大軍 滅山火護山城

被譽為山城騎士的重慶摩托車愛好者們，今夏格外搶眼。剛過去的8月，重慶多地發生山火（森林大火），一大批勇於擔當、全力以赴的...

陸農村靠生態吃飯 「賣空氣」創富

越來越多中國大陸農民，將目光放在了家門口的古樹、奇石、湖水上。千百年來賴以生存的農村環境，正以生態產品價值實現的方式，創...

中秋禮盒賣2398人民幣竟沒月餅 銷售員：可加購月餅放進去

中秋節快到了，各種月餅禮盒爭奇鬥艷，其中半島酒店月餅專櫃有一款款特殊的「中秋禮物籃」，內有一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒...

陸網紅界歪風 吃霸王餐、索宣傳費 店家不從就惡評

中國大陸「網紅」經濟不斷發展，除發布惡質、低俗內容者陸續遭官方整頓外，還有另一龐大的「網紅探店、網紅打卡」市場，因入行門檻低、法律規範缺失，常與店家產生糾紛。為此，已有大陸專家呼籲，應對這種現象釐清法律邊界，加以規範和引導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。