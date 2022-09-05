貴陽全市部分區域實施臨時靜態管理

貴州省會貴陽本輪疫情感染人數超過百人後，貴陽市五日宣布對全市部分區域實施臨時靜態管理，部分區縣走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家。

據中國網報導，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部星期一（9月5日）發佈通告稱，當前貴陽市疫情形勢複雜嚴峻，決定自9月5日零時起，除花溪區、花果園片區繼續實施全域臨時管控外，對全市部分區域實施臨時靜態管理，到9月8日24時止。

臨時靜態管理期間，全體居民居家，除到指定檢測點進行核酸採樣外，不得外出。有急危重患者、孕產婦、慢性病等就醫需求的，可向居住地社區申請，由社區立即聯繫車輛「點對點」接送。

臨時靜態管理區域將根據疫情發展和核酸檢測情況，分區有序解除管控措施。

貴陽市教育局也宣佈，從9月5日起，部分區縣實行「走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家」政策。

中小學可通過自主線上教學、國家中小學智慧教育平台或空中黔課/雲上築課開展線上教學。

貴陽市副市長劉嵐星期天在新聞發佈會上通報，自8月31日發現一名無症狀感染者後，貴陽本輪疫情截至當日已累計發現104起陽性案例，且預計陽性數據還會持續增加。