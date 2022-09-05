大陸著名科研大學遭駭 調查稱美國國家安全局所為

被稱為「國防七子」之一的陝西西北工業大學遭釣魚郵件和網路攻擊事件，經大陸公安等有關部門在獲多國協助調查四個多月後，大陸國家電腦病毒應急處理中心今天（5日）公布調查報告，直指攻擊活動源自美國國家安全局（NSA）。

陝西西北工業大學是大陸工業和資訊化部直屬985大學，是大陸唯一一所以同時發展航空、航太、航海工程教育和科學研究為特色的重點大學，也被稱為「國防七子」之一的大陸科研學院。

光明網報導，今年4月12日，西北工業大學發佈公開聲明據@西安碑林公安，公安局太白路派出所接到西北工業大學資訊化建設與管理處報警稱，該校電子郵件系統發現一批以科研評審，答辯邀請和出國通知等為主題的釣魚郵件，內含木馬程式，引誘部分師生點擊鏈結，非法獲取師生電子郵箱登錄許可權，致使相關郵件資料出現被竊取風險。同時，部分教職工的個人上網電腦中也發現遭受網路攻擊的痕跡。

聲明稱，上述發送釣魚郵件和發起網路攻擊的行為對西北工業大學校內資訊系統和廣大師生的重要資料造成重大安全威脅。

西安碑林公安局在對提取到的木馬和釣魚郵件樣本進一步開展技術分析。初步判定，此事件為境外駭客組織和不法分子發起的網路攻擊行為。

在調查數月後，今天（9月5日），國家電腦病毒應急處理中心和360公司分別發佈了關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告。調查中，國家電腦病毒應急處理中心和360公司聯合組成技術團隊，全程參與了此案的技術分析工作。

技術團隊先後從西北工業大學的多個資訊系統和上網終端中提取到了多款木馬樣本，綜合使用大陸國現有資料資源和分析手段，並得到了歐洲、南亞部分國家合作夥伴的通力支援，全面還原了相關攻擊事件的總體概貌、技術特徵、攻擊武器、攻擊路徑和攻擊源頭，初步判明相關攻擊活動源自美國國家安全局（NSA）“特定入侵行動辦公室”（Office of Tailored Access Operation，簡稱TAO）。