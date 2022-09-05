每年因為打遊戲被取消學籍的占90% 大學校長開學忠告
據中國青年報報導，近日，中國計量大學校長徐江榮在開學典禮上向學生提出忠告：網路遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的同學90%因為遊戲，100%不值得同情。
中國計量大學於8月29日晚舉行2022級新生開學典禮。之後，學校微信公號發布消息稱，校長徐江榮以《立大德、善學習、強特色，開啟量大盲盒》為題，給全體新生上了一堂精彩的開學第一課，也給每一位量大人留下了一段深刻的記憶。
其中，徐江榮在講話中提到，「上了大學就輕鬆了」，這是對大學學習的一個嚴重誤判。
「輕鬆」有一定的原因，因為大學學習是開放式的，沒有「在線約束」，比如班主任現場督學、大強度的作業提交、父母的監督等；大學學習只有階段性激勵和警示，比如期末成績單、獎學金評定、學業警告等。
大學學習是自主探索和獨立思考的學習，與「在線約束」相矛盾，大學學習的首要任務是糾正以尋求標準答案為目的的應試學習方式，最終目標是形成每個個體獲取知識的模式、知識應用的經驗和創新知識的方法。
徐江榮還指出，當一個學生放縱這種時空的自由，畢業時，你可能勉強通過，也可能已經被取消了學籍。
但與優秀同學相比，天差地別、沒有競爭力。大學歲月，你可以在虛擬世界中瘋狂戰鬥，你可以在戀愛時空裡天荒地老，但你一定要不時地審視一個問題：「上大學的主業是完成學業！」
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