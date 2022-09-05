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陝西三人慶祝小區成低風險區致多人聚集被被行拘十天

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
陝西省有3名男子，為慶祝社區變成低風險區，在社區廣場發起唱歌同樂，卻遭指為「存在嚴重疫情傳播風險」，並因此被警方行政拘留10天。（微博照片）
陝西省有3名男子，為慶祝社區變成低風險區，在社區廣場發起唱歌同樂，卻遭指為「存在嚴重疫情傳播風險」，並因此被警方行政拘留10天。（微博照片）

陝西商州三名男子舉辦小區成為低風險區慶祝會，多人為此聚集，被指存在嚴重疫情傳播風險，結果違反《中國治安管理處罰法》規定，各被行政拘留10天。

商州公安星期五（9月2日）在微信公眾號上通報，三名男子年齡分別為35歲、48歲和54歲，他們在9月1日晚上8時30分許通過微信在某小區業主群中，發倡議慶祝小區成為低風險區，在該小區的一個小廣場攜帶音箱，播放音樂、唱歌、喊口號等，導致該小區內30餘名業主在此聚集，存在嚴重疫情傳播風險。

商州所在的商洛市在8月31日和9月1日公佈，商州區有41箇中風險區降為低風險區。

商州區疫情防控指揮部曾在8月29日告知民眾，自覺遵守「不鬆懈、不扎堆、不串門、不聚餐、不隱瞞、不大意、不僥倖、不信謠、不硬闖、不疏忽」的防控「十倡議」。

商州公安通報，根據《治安管理處罰法》規定，三人已構成拒不執行緊急狀態下人民政府依法發佈的決定、命令的違法行為。商州公安分局分別對三人處以行政拘留10天的處罰。

公安 疫情 微信

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