4日大陸增1552宗本土新冠病例 深圳分級分類管控

中國大陸4日新增本土新冠病例1552宗，包括303宗確診及1249宗無症狀感染。深圳宣布，即日起分級分類解除管控措施。

據大陸國家衛健委網站，新增的303宗本土病例中，四川佔105例，西藏64例，廣東63例，內蒙古14例，海南14例，遼寧13例，山東5例，黑龍江4例，江西4例，青海4例，河南3例，天津2例，浙江2例，湖南2例，陝西2例，貴州1例，新疆1例），另46宗境外輸入病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

無症狀感染新增1317宗，包括68宗境外輸入，1249宗本土，其中西藏452例，黑龍江162例，青海95例，遼寧93例，四川80例，江西72例，山東52例，新疆29例，吉林26例，廣東26例，貴州25例，河南24例，湖北18例，廣西17例，海南16例，河北13例，安徽13例，天津12例，甘肅12例，內蒙古7例，陝西4例，雲南1例。

深圳過去一天新增確診病例18宗，無症狀感染者10宗。深圳宣布：即日起分級分類解除管控措施。任何街道如果過去3日都沒有社會面病例，將會即時解除臨時管控措施，實施常態化管理；否則將從最後一宗社會面病例出現當日起計，連續3天無新增社會面病例後常態化管理。

深圳地鐵各線亦會恢復正常營運，但仍有30多個車站要關閉，列車不停車通過。乘客須憑48小時核酸陰性證明，或24小時內採樣紀錄，才能進站。

深圳市衛健委指出，每日新增病例數目保持在較高水平，社區傳播風險依然存在，但全市採取差異化社會面防控措施，加上周末兩輪核酸檢測，有效降低人群流動，社會面初篩陽性病例明顯下降，疫情防控形勢總體可控、平穩向好。

此外，四川成都，依然全體居民原則居家。