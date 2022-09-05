重慶組摩托大軍 滅山火護山城

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

被譽為山城騎士的重慶摩托車愛好者們，今夏格外搶眼。剛過去的8月，重慶多地發生山火（森林大火），一大批勇於擔當、全力以赴的摩托車手們組成摩托大軍，向著山火逆行救援，助力山火成功撲滅，在山城摩托文化中加上了守護家園的新註腳。

中新社報導，重慶一度是中國大陸最大摩托車生產、出口基地，宗申、力帆、嘉陵等知名品牌均在此建廠。

根據重慶市經濟和信息化委員會消息，截至2021年底，重慶市有規模以上摩托車整車企業36家、零部件企業超過400家，已形成年產1000萬輛整車和2000萬台發動機的綜合生產能力，摩托車產量在大陸占比達21.7%。

被譽為8D魔幻城市的重慶，是一座在山間拔地而起的都市，蜿蜒起伏的地形讓摩托車成為重慶人出行的重要交通工具。在過去，摩托車撐起重慶不少家庭的經濟來源；近年來，摩托車從出行代步工具變為休閒娛樂的大玩具，成為年輕人的社交新寵。

對90後重慶市民陳謙而言，作為一名追風者，工作之餘駕駛摩托車，來一場說走就走的旅行，是快節奏生活之下的別樣放鬆方式。她表示，騎行的快樂是購物、看電影等娛樂方式無法比擬的，其代表的大膽探索、爬坡上坎精神已融入山城文化。

隨著越來越多年輕人戴著頭盔、騎上心愛的小摩托，「摩友圈」趁勢興起。陳謙提及，因停車方便、不堵車，女性群體在這一社交圈中逐漸壯大，她身邊有不少姐妹愛上騎摩托車、化身酷girl，賦予摩托車消費「她經濟」色彩。

在此背景下，摩托車行業也帶動相關產業的發展，摩托車防護、服飾、改裝、貼膜，以及衍生的文旅產業也在加速發展中。在某電商平台可見，不少店鋪的頭盔、摩托車記錄儀等相關產品銷量均在5000件以上；在短片平台上，與摩托車相關的影片播放量也持續走高。

中國摩托車商會數據顯示，2021年大陸摩托車生產企業產品出口總額72.18億美元，同比增長45.73%，亞非拉地區是重要出口市場，摩托車出口保持高景氣運行。

社交 電商

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