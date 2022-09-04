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軒嵐諾轉強 浙江寧波沿海水域進入Ⅰ級防颱

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
超強颱風軒嵐諾在浙江台州掀起十米巨浪。（中新社）
超強颱風軒嵐諾在浙江台州掀起十米巨浪。（中新社）

9月4日，據大陸寧波海事局消息，根據颱風動態和發展趨勢，該局決定從14時起寧波沿海進入Ⅰ級防颱應急響應，要求各有關單位和船舶密切關注颱風動態，按照《寧波海事局轄區水上防颱監督管理規定》和各自防颱預案做好防颱工作。

據中新社，大陸今年第11號颱風「軒嵐諾」(超強颱風)13時位於北緯26.7度、東經124.6度，即距寧波457公里的海面上，中心最大風力16級，中心氣壓為935百帕，移動速度每小時16公里。而且，軒嵐諾在浙江台州掀起十米巨浪。

自9月3日發布寧波沿海Ⅱ級防颱應急響應後，寧波港域所有在港作業船舶均已撤離，擇地避颱。

截至4日晚，寧波在港避颱船舶超過5400艘，其中漁船近4000艘。此外，25艘海巡艇、65艘拖輪(含9艘大馬力拖輪)已全面進入應急響應狀態，協助部分無動力船舶做好人員撤離工作，為部分臨時進港避颱船舶提供應急物資保障。

發布Ⅰ級防颱應急響應後，大陸海事部門提醒在港避颱船舶，值班船員應加強應急值班，及時通過無線電通信設備接收氣象信息以及港口防颱信息，船舶做好備車工作，避免船舶因風浪造成走錨。

颱風 軒嵐諾

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