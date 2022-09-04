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未來一周降雨趨勢出爐！各地恢復午後雷陣雨 周四起「有變數」

女發現陌生男在睡房窗外偷窺 裝監視器驚見3男輪流來

香港01／ 撰文：李納德
女事主在4個月內已發現曾有3名陌生男子在屋外偷窺。（微博影片截圖）
女事主在4個月內已發現曾有3名陌生男子在屋外偷窺。（微博影片截圖）

是偷窺狂還是賊仔踩線？大陸有住在1樓的女子稱有名陌生眼鏡男深夜時分在睡房窗外悄悄接近，走近窗戶偷窺，幸好被監控鏡頭發現。她大呻之前已感覺到夜晚屋外有人偷看，報警但沒證據，之後便裝了監控鏡頭（閉路電視）自行搜證，稱這名男子在3個月前已曾出現，更驚覺4個月來已經有3名不同的陌生男子在窗外偷窺。網民大呼情況極可怕，「晚上叫人怎睡覺？」，批評小區內太多偷竊狂，但也有人懷疑其實是賊人踩線。

陸媒報導，8月31日山東煙台有女子投訴，她深夜時分從手機收到監控（閉路電視）提醒，發現睡房窗外有名眼鏡男化悄悄接近，疑似在偷窺，她嚇到馬上朝監控大喊「給我滾」，眼鏡男聽聲速逃。

女事主住在1樓，早前已感覺到晚上屋外有人偷看，她報警但又拿不出證據，於是在4個月前安裝閉路電視自行搜證，而該晚出現的眼鏡男在3個月前已曾被拍到，一樣是深夜到她房外偷窺。監控鏡頭4個月內已拍到3名不同的陌生男悄悄走到睡房的窗外，且行為詭異。

陸媒發現區內也有其他業主遇過類似情況，但無法推斷這些人是偷窺還是想爆竊，令人擔驚受怕，也不知應如何處理。事件引起網民熱議，許多人覺得太可怕，「好恐怖，晚上叫人怎睡覺」、「這女的也太有魅力了吧」、「這有啥好看的？這社區變態真夠多的，是不是偷內褲的」。

有網民建議事主應設陷阱，「放點大便在下面」、「窗戶外面放一圈捕鼠夾」，質疑4個月就抓3個「猥瑣男真多」，有人指這3男始終是社會安全隱患，警方應該拘捕，「報警後但沒有證據，現在有證據了還是也不知道該怎麼處理」。不過，也有留言認為這應是小偷踩線，「而且已經知道戶主是單身女子」。

延伸閱讀：

無業男非法持有近200網絡鏡頭帳戶　稱「偷窺別人私隠最感興奮」

最無恥偷窺狂？理直氣壯同隔離屋師奶投訴：點解你個女間房唔開窗

文章授權轉載自《香港01》

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